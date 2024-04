Družinski zdravniki so v javnem pismu opozorili, da jih skrbijo pozivi k zvišanju števila opredeljenih pacientov na družinskega zdravnika, saj zaradi pomanjkanja časa že zdaj bolnikov ne morejo ustrezno obravnavati. Pozivajo, da je nujno razširiti mrežo in privabiti nove zdravnike v družinsko medicino, saj jih je kronično premalo.

Pismo, ki ga je podpisalo 336 družinskih zdravnikov v Sloveniji, so poslali vladi, ministrstvu za zdravje, zdravniškemu sindikatu Fides in Zdravniški zbornici Slovenije. Zapisali so, da predstavljajo največjo skupino specialistov v Sloveniji, v vsaki ambulanti pa obravnavajo približno 50 bolnikov dnevno.

Spomnili so, da so se zaradi prekomernih obremenitev pred nekaj leti v pogajanjih z vlado dogovorili, da se bo število opredeljenih pacientov na družinskega zdravnika postopno zmanjševalo. "Upali smo, da nam bo postopno manjšanje števila opredeljenih bolnikov omogočilo strokovno delo, bolnikom pa ustrezno obravnavo in primerno zdravljenje. Žal podatki kažejo, da se je povprečna obremenjenost zdravnikov v ambulantah družinske medicine le minimalno zmanjšala," so navedli.

"Kmalu bi lahko pisali le še recepte"

Menijo, da bi morali namesto pozivov po povišanju števila opredeljenih bolnikov od vlade zahtevati, da uredi pogoje dela, poveča število zdravnikov v družinski medicini in s tem poveča dostopnost družinskega zdravnika. "Vlada bi morala z ustreznimi ukrepi naslavljati vsebino in bistvo zdravnikovega dela ter zdravnika razbremeniti administrativnih opravil, a žal z odloki in ukrepi išče le bližnjice ter matematične poti, ki delo samo še bolj zapletajo," so kritični.

"Če se bo čas, predviden za enega bolnika, še bolj zmanjšal, bomo zdravniki družinske medicine kmalu lahko pisali le še recepte," so opozorili v pismu. Dodali so, da z upoštevanjem delovnega časa po evropski direktivi v manjših zdravstvenih domovih ni več mogoče izvesti ambulantnega dela, ampak le še nujno medicinsko pomoč, v večjih pa delo "za silo" še izpeljejo. "Tega ne more popraviti zaposlovanje administratorjev in tudi ne medicinskih sester, saj je tudi njih na trgu premalo," so zapisali.

Družinska medicina po njihovem doživlja erozijo

Menijo, da družinska medicina doživlja erozijo, njene posledice pa se bodo v naslednjih letih pokazale z vso močjo. Opozorili so, da se bo teža zdravljenja prenašala na sekundarno raven, ne bo preventive in nadaljnjega vodenja bolnikov, povečali se bosta obolevnost in s tem umrljivost med državljani.

Zapisali so, da imajo dovolj sprenevedanja in brezbrižnosti, ki ju vlada kaže do zdravnikov in državljanov. Državljane Slovenije so ob tem pozvali, da se zavzamejo za dostopno, varno in strokovno zdravstvo.