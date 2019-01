Vlada bo zaradi povečanja prošenj za azil zaposlila dodatne ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je aktivirala tretjo fazo kontingentnega načrta za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito, saj je ministrstvo za notranje zadeve preseglo kvoto prošenj, ki jih lahko nemoteno obravnava z rednimi zmogljivostmi.

Kot je po seji sporočila vlada, je notranje ministrstvo preseglo kvoto prošenj za mednarodno zaščito, ki jih lahko kakovostno in nemoteno obravnava z rednimi kadrovskimi, finančnimi, materialnimi in logističnimi zmogljivostmi.

Vsak mesec več kot 250 novih prošenj

Glede na statistične podatke so že od aprila 2018 izpolnjeni pogoji za aktiviranje tretje faze povečanja, zato kadrovske zmogljivosti in prostorske kapacitete ne zadoščajo za nemoteno izvajanje dela na področju postopkov mednarodne zaščite. Število prošenj za mednarodno zaščito je od aprila do septembra 2018 namreč višje od 250 na mesec.

Dodatni prostori, oprema in vozila

Kontingentni načrt pri aktiviranju prve, druge in tretje faze predvideva dodatnih 32 zaposlitev za določen čas, zagotovitev dodatnih poslovnih prostorov, opremo za delo in štiri vozila.

Navedeno se nanaša izključno na izvajanje postopkov mednarodne zaščite in ne posega na izvajanje kontingentnega načrta v delu, ki se nanaša na zagotavljanje oskrbe in nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito, so še izpostavili na vladi.

Vlada potrdila akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi

Vlada je na današnji seji potrdila tudi akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2019-2020. Novost je projekt (re)integracije žrtev trgovine v izobraževalni sistem in na trg delovne sile, pridobivanje poklicnih kvalifikacij ter za otroke ustrezno varstvo ali sprejem v družino oziroma ustanovo.