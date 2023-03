Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) Gorazd Kovačič, se je sindikat pol leta pogajal o stavkovnih zahtevah. Kazalo je dobro, dogovorili so se o marsičem in to zapisali v zapisnike, v zadnjem času pa je vlada "kar naprej požirala dano besedo". "Na pogajanjih smo se določene stvari dogovorili, pa jih v predlogih celovitega stavkovnega sporazuma ni bilo več," je dejal. Vrhunec je bil, ko so izvedeli, da minister za visoko šolstvo Igor Papič mandata za pogajanja o številnih že dogovorjenih tematikah pravzaprav sploh nima. "K besedilu, ki je bilo sicer precej okleščeno, vlada ni dala soglasja, ker se je vmešalo neko drugo ministrstvo," je povedal.

Sindikat: Vlada nima kredibilnosti, ne moremo ji zaupati

To je za sindikat dokončna potrditev, da vlada nima kredibilnosti in da ji ne morejo zaupati. Po njegovih besedah zato ne morejo sprejeti kakršnihkoli kompromisov, s katerimi bi katero od njihovih stavkovnih zahtev preložili v prihodnost. Zahtevajo, da v kratkem času sklenejo stavkovni sporazum, ki bo konkretno reševal vse njihove zahteve v kolektivni pogodbi in s konkretnim datumom, je dejal. Dejal je, da bi morala vlada že v tem tednu VSS poslati resno ponudbo in se najkasneje v prihodnjem tednu dogovoriti za naslednji krog pogajanj. Če ne bo jasnih premikov in resnosti, ni druge možnosti, kot da se odločijo za stavko, je dejal Kovačič.

Med drugim bodo odločno vztrajali pri štirih ključnih zahtevah. Glede na dogovor iz leta 2002 in spremembe zdravniških delovnih mest, ki so se zgodile v vmesnem obdobju, mora orientacijsko delovno mesto docent pridobiti sedem plačnih razredov, s čimer bo dosežena tudi primerljivost celotnega razpona mogočih napredovanj in uskladitev pedagoških delovnih mest na univerzi z raziskovalnimi. Dogovor določa tudi orientacijsko delovno mesto za vsa delovna mesta na univerzah, tudi skupine J, H in B, pa tudi nov nabor, ločen od preostalih dejavnosti delovnih mest v skupini J, in ožji samostojni plačni steber za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost.

Papiča pozivajo k odstopu

Ob tem je Kovačič spomnil na stavkovni sporazum, ki ga je vlada sklenila s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki ga v VSS ne sprejemajo. Po njegovem mnenju je nenavadno, da je vlada Svizu za nižje ravni izobraževanja na lastno pobudo ponudila celo en plačni razred več od njegovih zahtev. Ker so učitelji pred kratkim pridobili tudi nov naziv, z napredovanji sežejo en plačni razred pod izrednega profesorja.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Papič "ni opravil svojega dela, niti potrebnih pogovorov znotraj vlade", da bi dobil zeleno luč za tisto, kar so se dogovorili za pogajalsko mizo, pravijo v VSS. Namesto tega se je pred koncem pogajanj "popolnoma umaknil iz vladne pogajalske skupine oziroma se skril". V sindikatu ga razumejo kot "neresnega in nesposobnega za urejanje problemov in potreb dejavnosti, za katero skrbi", zato so ga danes pozvali k odstopu.