Višje sodišče potrdilo kazen 38-letniku, ki je zlorabljal moškega z duševnimi težavami

Višje sodišče v Ljubljani je Mateju Grozniku potrdilo osem let enotne zaporne kazni. Okrožno sodišče je namreč 38-letnika oktobra obsodilo zaradi spolne zlorabe slabotne osebe, trgovine z ljudmi, preprodaje in omogočanja uživanja drog, poskusa povzročitve hude poškodbe in neupravičenega slikovnega snemanja, poročata Delo in Slovenske novice.