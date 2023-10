Veter podira drevesa, v zraku saharski pesek

Napovedi o močnih sunkih vetra, med 50 in 70 kilometri na uro, so se ponekod danes žal uresničile. Veter podira drevesa, zaradi česar so ponekod zaprte ceste, na Obali poplavlja morje. Najmočnejše sunke vetrov pričakujemo na Notranjskem, Štajerskem, v Prekmurju ter v višjih legah, so že v četrtek opozarjali na strani Neurje.si na družbenem omrežju Facebook. Ocenjena hitrost vetrov bo med 50 in 70, v višjih legah tudi do sto kilometrov na uro.