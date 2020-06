Vesela novica za več kot 600 tisoč slovenskih državljanov

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo letni dodatek za letos izplačal skupaj z junijskimi pokojninami v torek, 30. junija. Prejelo ga bo 605.093 uživalcev, od tega 590.125 uživalcev pokojnin in 14.968 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

V juniju bo zavod izplačal letni dodatek v skupnem znesku skoraj 139 milijonov evrov. Pri junijskih pokojninah bo letni dodatek izplačan 590.125 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 135 milijonov evrov v naslednjih višinah, ob upoštevanju novodoločenih zneskov v letošnjem letu, in sicer:

- če pokojnina znaša do 500 evrov, bo upokojenec prejel 440 evrov letnega dodatka,

- če pokojnina znaša od 500,01 evra do 600 evrov, bo upokojenec prejel 300 evrov letnega dodatka,

- če pokojnina znaša od 600,01 evra do 710 evrov, bo upokojenec prejel 240 evrov letnega dodatka,

- če pokojnina znaša od 710,01 evra do 860 evrov, bo upokojenec prejel 190 evrov letnega dodatka,

- če pokojnina znaša nad 860 evrov, bo upokojenec prejel 130 evrov letnega dodatka.

Prejemnikom invalidskih nadomestil dodatek v treh zneskih

Do letnega dodatka so upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil. Tem bo letni dodatek izplačan v treh različnih zneskih:

- tisti, ki prejemajo nadomestilo do 710 evrov, bodo prejeli 240 evrov letnega dodatka.

- tisti, ki prejemajo nadomestilo od 710,01 evra do 860 evrov, bodo prejeli 190 evrov letnega dodatka,

- tisti, ki prejemajo nadomestilo, višje od 860,01 evra, pa bodo prejeli 130 evrov letnega dodatka.