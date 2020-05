Verica Trstenjak prejela visoko avstrijsko odlikovanje

Verica Trstenjak, mednarodno priznana strokovnjakinja za evropsko pravo, je bila generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije in s tem do sedaj edina predstavnica Slovenije na tem položaju.

Verica Trstenjak, mednarodno priznana strokovnjakinja za evropsko pravo, je bila generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije in s tem do sedaj edina predstavnica Slovenije na tem položaju. Foto: Katja Kodba

Profesorica in nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU Verica Trstenjak je za znanstvene zasluge na področju evropskega prava in kot priznanje prispevka za poglobitev odnosov med Avstrijo in Slovenijo prejela avstrijsko odlikovanje. Predsednik Alexander Van der Bellen jo je odlikoval s častnim križem za znanost in umetnost I. reda.

Avstrijska veleposlanica v Sloveniji Sirid Berka je danes ob prisotnosti državnega sekretarja na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve, veleposlanika Toneta Kajzerja, univerzitetni profesorici Verici Trstenjak izročila Avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. reda. Slovesnosti v prostorih avstrijske rezidence v Ljubljani je zaradi omejitev, povezanih s covidom-19, potekala zgolj v najožjem krogu, so sporočili z avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani.

Veleposlanica je v nagovoru poudarila, da smo tokrat priča prav posebni povezavi med našima državama na področju znanosti, saj je avstrijski predsednik odlikoval mednarodno priznano strokovnjakinjo za evropsko pravo, ki predava na pravnih fakultetah v Sloveniji in Avstriji in predstavlja še posebej dragocen vezni člen med obema državama.

Foto: Katja Kodba Trstenjakova je mednarodno priznana strokovnjakinja za evropsko pravo in je bila od leta 2006 do leta 2012 generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije in s tem do sedaj edina predstavnica Slovenije na tem položaju. Do leta 2018 je bila profesorica za evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju. Trenutno je profesorica za evropsko pravo na magistrskem programu Univerze na Dunaju in na Pravni fakulteti Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. Poleg tega poučuje tudi na poletnih visokošolskih tečajih v Salzburgu (Univerza v Salzburgu), Stroblu (Univerza na Dunaju) in Alpbachu (Univerza v Innsbrucku). Kot gostujoča profesorica že vrsto let predava na različnih avstrijskih institucijah, med drugim je predavala tudi na Diplomatski Akademiji na Dunaju in je oziroma je bila članica številnih znanstvenih sosvetov, na primer Univerze na Dunaju ter mednarodnega Foruma Alpbach.

Od leta 2013 je gospa profesorica doktorica Trstenjakova članica uprave Instituta za Podonavje in Srednjo Evropo ter od leta 2017 upravnega in izvršilnega odbora Agencije EU za temeljne pravice.

Ob tem je bila Trstenjakova že ves čas svojega študija povezana z Avstrijo. Na Univerzi na Dunaju je pripravljala svoj doktorat, pozneje je kot državna sekretarka za znanost pripravljala pot za nov bilateralni sporazum na področju znanosti med Avstrijo in Slovenijo. Veliko je prispevala k boljšemu sodelovanju ter tudi poznavanju pravnih sistemov obeh držav in tudi za njuno prepoznavnost v EU, so še sporočili z avstrijskega veleposlaništva.