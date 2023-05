Veljko Vacić obsojen na 15 let zapora zaradi poskusa umora nekdanje partnerke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljansko okrožno sodišče je v torek Veljka Vacića, ki se razglasitve sodbe ni udeležil, obsodilo na 15 let zapora zaradi poskusa umora nekdanje partnerke, poročajo časniki Večer, Dnevnik in Slovenske novice. Partnerko je Vacić januarja lani večkrat zabodel ob prisotnosti njene 12-letne hčere.

Vacić je januarja lani z vozilom sledil nekdanji partnerki. Ko je vozilo parkirala, se je začel približevati, vpiti in groziti. Razbil je steklo na vozilu ter jo z neznanim ostrim predmetom zabodel v prsni koš in vrat, so ugotovili policisti. Oškodovanko, ki je bila zaradi poškodb v smrtni nevarnosti, jim je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana uspelo rešiti, je poročal Večer.

Obramba je v zaključni besedi poudarila, da ni res, da bi se Vacića oškodovanka bala, a je sodišče ugotovilo, da je bila partnerka žrtev, v partnerskem razmerju povsem podrejena obtoženemu, ki si jo je lastil kot lastnino in jo nadzoroval.

Tožilstvo je predlagalo 17 let zapora

Tožilstvo je predlagalo 17 let zaporne kazni, a je sodišče presodilo, da je 15-letna zaporna kazen primerna glede na težo kaznivega dejanja, navaja Večer.

Po poročanju medijev bo moral obtoženi poravnati 600 evrov sodne takse, plačila sodnih stroškov pa so ga oprostili. Oškodovanka je zoper Vacića vložila premoženjskopravni zahtevek v višini 25 tisoč evrov za prestane telesne in duševne bolečine ter 500 evrov za menjavo stekla na njenem avtomobilu, ki ga je poškodoval. O tem bo odločal pravdni oddelek sodišča.