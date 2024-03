Velika akcija v Novi Gorici, evakuirali bodo kar 2.300 ljudi

Na območju novogoriške železniške postaje bodo danes onesposobili tri neeksplodirane letalske bombe iz 2. svetovne vojne, zaradi česar bo potrebna evakuacija z območja na meji med Slovenijo in Italijo. Pristojni prebivalce pozivajo k upoštevanju navodil, za varnost bodo skrbeli policisti ter pripadniki služb za zaščito in reševanje.

Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. V rdečem območju, ki sega do 400 metrov od najdenih bomb, bo zapovedana popolna evakuacija prebivalcev. Med 8. in 9. uro bodo tako evakuirali približno 2.300 ljudi.

Za rumeno območje, ki je od bomb oddaljeno od 400 do 600 metrov, bo medtem veljal ukrep zaklanjanja. Tako se bo skoraj 3500 ljudi med 9. in predvidoma 14. uro moralo zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smeli na prosto.

Med 7. in predvidoma 14. uro bosta zaprta tudi nekdanja maloobmejna prehoda na Erjavčevi ulici in v Solkanu, prehod meje ne bo mogoč niti na kolesarski poti in Trgu Evrope.

Predvidoma ob 10. uri bodo sprožili zvočno sireno za nevarnost in člani enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo začeli z onesposabljanjem bomb. Najprej se bodo lotili bombe, ki so jo našli nazadnje in jo bo zaradi poškodovanega vžigalnika treba razstreliti na mestu najdbe. Preostali bombi bodo pirotehniki poskusili onesposobiti na mestu najdbe in varno prepeljati na poligon za dokončno uničenje.

Konec nevarnosti bo označila sirena.