Velik požar zajel tovarno Paloma, na delu več kot 130 gasilcev #foto #video

Nekaj minut po 18. uri je zagorelo v tovarni Paloma na Sladkem Vrhu, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. Požar je zajel velik del ostrešja proizvodne hale, tako da je na delu okoli kar 130 gasilcev, ki jim je uspelo omejiti ogenj, a posamezna žarišča so še vedno aktivna.

Zagorelo je v podjetju Paloma. Foto: Jernej Lebar/Facebook

Kot je razvidno tudi s posnetkov enega izmed uporabnikov Facebooka, so ognjeni zublji že zajeli ostrešje industrijskega objekta. Na delu so že gasilska društva. Po besedah Valentine Ošlovnik, predsednice prostovoljnega gasilskega društva Paloma Sladki Vrh, je na delu okoli 130 gasilcev, ki jim je uspelo omejiti požar.

"Gasilci zdaj gasijo še posamezna žarišča. Ocenjujemo, da bo intervencija potekala še dolgo. Trenutno gasijo gasilci iz vse občine Šentilj, prišli so tudi gasilci mariborske brigade in nekaj drugih ekip prostovoljnih društev. Zgorelo je kar celo ostrešje, škoda bo verjetno zelo velika. Na tem objektu so sicer potekala vzdrževalna dela, vemo, da je bilo pred dnevi neurje, gor je bila tudi sončna elektrarna. Kaj je sicer povzročilo požar, še ne moremo vedeti," je za Siol.net povedala Ošlovnikova.

Še pred dnevi so v podjetju skupaj s premierjem Robertom Golobom in drugimi politiki praznovali zaključek velikega naložbenega cikla, vrednega okoli 138 milijonov evrov. Na srečo naj se ogenj ne bi razširil na ta del proizvodnje.

Po napovedi češko-slovaških lastnikov že za naslednje leto napovedujejo tudi zagon 11 milijonov vredne proizvodne linije za proizvodnjo robčkov v škatlah.

