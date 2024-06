Mirno stanovanjsko sosesko v okrožju Arlington v zvezi državi Virginija je pred meseci pretresel incident. Šestinpetdesetletni moški je s plašilno pištolo streljal na bližnjo šolo, nato pa se je zatekel v svojo hišo in jo razstrelil. Posnetek močne eksplozije je objavila tamkajšnja policija.

Policija je posredovala na domu 56-letnega moškega Jamesa Yooja, ki je s plašilno pištolo streljal na bližnjo šolo. Po incidentu se je 56-letnik zatekel v hiše, na prošnje policije pa se ni odzival. Najprej so iz hiše zaslišali strele, nekaj trenutkov pozneje pa je odjeknila eksplozija.

Kot je razvidno iz posnetka, ki ga je objavila policija okrožja Arlington, je eksplozija hišo poponoma uničila, nekaj škode je nastalo tudi na bližnjih domovih. Nekateri sosedje so utrpeli lažje poškodbe.

Preiskovalci požara so ugotovili, da je eksplozija odjeknila v kleti zaradi vžiga bencina. Med ruševinami so našli 56-letnega Yooja, ki naj bi življenje izgubil zaradi opeklin in udarca s topim predmetom.