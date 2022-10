Velik naval na cepljenje, toliko ljudi še pričakujejo #video

V Kranju še jutri in v petek poteka množično cepljenje proti sezonski gripi, ki ga pripravlja Zdravstveni dom Kranj. Pomaga jim Slovenska vojska, ki je ponudila svoje prostore, ki so dovolj veliki za množičen obisk. Hkrati s cepljenjem proti gripi se je mogoče cepiti tudi proti covid-19.

Cepljenje je brezplačno, dnevi odprtih vrat so namenjeni temu, da se naenkrat lahko cepi čim več ljudi. Pred letom 2020 je bilo cepljenje proti gripi plačljivo in tako manj obiskano, cepilo se je le nekaj sto ljudi na leto. Letos so po besedah koordinatorke ZD Kranj Barbare Bukovnik naročili okoli 3.400 odmerkov cepiva in pričakujejo, da bodo večino v teh dneh porabili.

V teh dneh se je hkrati s cepljenjem proti gripi možno cepiti tudi proti koronavirusu. Na voljo so cepiva Pfizer, Moderna in poživitveni odmerki, prilagojeni različicama omikrona.

"Nova različica B4, B5 je samo za poživitveni odmerek, za prvo, osnovno cepljenje, pa še vedno prva različica cepiva Pfizer," je pojasnila koordinatorka cepljenja.

Če ste se namenili cepiti, imate sedaj odlično priložnost. Jutri in v petek cepljenje poteka od desete do 17. ure.