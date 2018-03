Velenjski župan opozarja na pomanjkljivo integracijo priseljencev #video

Eden od najvidnejših članov SD in velenjski župan Bojan Kontič je javnost presenetil s pismom, v katerem predsednike države, vlade in parlamenta opozarja na težave ob priseljevanju državljanov Albanije v Slovenijo. Kot poudarja Kontič, je zaradi priseljencev še posebej ogrožena njegova občina.

Novinar: Marko Gregorc/Video: Planet TV

Ker le redki priseljenci obvladajo slovenščino, imajo v vrtcih, šolah in zdravstvenem domu zaradi tega velike težave, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV. Lokalna skupnost v Velenju tako ne zmore več, zato župan Bojan Kontič, ki danes ni bil dosegljiv za izjave, od države zahteva sistemsko rešitev.

Priseljencem bi ponudili zdravstveno oskrbo v njihovem jeziku

V velenjskem zdravstvenem domu ob županovem pismu, ki ga na občini ne želijo komentirati, poudarjajo, da bi bilo smiselno priseljencem ponuditi zdravstveno oskrbo v njihovem jeziku. "Pravzaprav se je treba prilagoditi uporabnikom oziroma pacientom in jim ponuditi oskrbo v njihovem domačem jeziku," je pojasnil strokovni direktor Zdravstvenega doma Velenje Andrej Lesjak.

Ker je iskanje tolmačev v nujnih primerih običajno zamudno, komuniciranje prek posrednika pa ruši zaupni odnos med bolnikom in zdravnikom, so si v zdravstvenem domu v svojih vrstah želeli zdravnika, ki bi znal albansko. "Pred časom smo objavili razpis, ki je požel nemalo neodobravanja oziroma je dvignil precej prahu," je razložil Lesjak.

Vzgojitelji in učitelji ne morejo skrbeti še za integracijo otrok

Težave zaradi neznanja jezika se pojavljajo tudi v vrtcih in šolah, kjer vzgojitelji in učitelji ob rednem delu težko skrbijo še za integracijo otrok. Vsakodnevna komunikacija v vrtcih je včasih skoraj neizvedljiva, so poročali na Planet TV.

Kontič tako ob neukrepanju države v svojem pismu svari pred resnimi družbenimi, političnimi in gospodarskimi razmerami. Ker težava ne zadeva zgolj Velenja, je ukrepanje na ravni države nujno, je poudaril Kontič.