Vedno več čustvenih motenj pri otrocih, kdaj je čas za zdravljenje? #video

Čustvene in vedenjske težave se pri otrocih pojavljajo vedno pogosteje in vse bolj zgodaj. Otroci so zaradi njih nesrečni, imajo učne težave, manj prijateljev, nizko samopodobo, so čustveno nestabilni in hitro prizadeti. Kdaj mora pri starših zazvoniti alarm in kakšne so možnosti zdravljenja čustvenih motenj pri otrocih?

[video: 67728 / ]

S tovrstnimi težavami se je spopadla tudi 14-letna deklica Pija, ki je starše nenehno izsiljevala z jokom. Pomagali so ji v mladinskem zdravilišču Rakitna, kjer celijo duševne rane otrok in mladostnikov. Tam so deklico tudi naučili, kako na stvari pogledati z drugega zornega kota, takšnega, da bo življenje lepše. Zgodbo matere in hčere je v oddaji Dan na Planet TV predstavila Anja Markovič.

Kdaj mora pri starših zazvoniti alarm in kakšne so možnosti zdravljenja čustvenih motenj pri otrocih, sta nam zaupali psihologinji Nilvesa Fajić Berginc in Katja Molek iz zdravilišča Rakitna.

[video: 67713 / ]

Na Rakitni se je Pija družila s sovrstniki, ki so težave povedali na glas. In jih tako s pomočjo strokovnjakov lahko rešili. "Spoznala sem veliko prijateljev, ki so imeli podobne ali pa še večje težave. In potem sem na to začela gledati malo drugače. Da nimam jaz največjih težav in da se svet ne vrti le okrog mene," je pojasnila 14-letnica.

Zdaj vsa družina diha drugače. S prijemi, ki se jih je Pija naučila na Rakitni, je prek odzivanja na dogodke opremila tudi starše.

Konji kot dobri terapevti

Pri zdravljenju duševnih težav na Rakitni so se kot dobri terapevti pokazali tudi konji. So čustvene in čutne živali, ki se hitro navežejo na človeka ter zrcalijo njegova vedenja in čustva. Poleg tega otrokom z duševnimi motnjami zelo prijajo tudi aktivnosti v naravi. Tako pozabijo na svoje grde misli in se zabavajo.

[video: 67714 / ]

Na Rakitni se mešata gorski in morski zrak, tu ne poznajo megle. Idealni pogoji za biti na konju. Otrokom pomaga terapevtska žival z imenom Suzi. "Je zelo senzibilen konj in resnično zrcali podobo našega otroka. Zrcali njegovo čustveno podobo, kar se pokaže tudi pri njej," je povedal Rok Gumilar, terapevt s konji.

Če je otrok v čustveni stiski, je tudi konj zakrčen

Terapevt tako z odzivanjem konja pomaga otroku. Največkrat prek pogovora, kadar pa svojih misli otroci ne znajo ubesediti, svoja čustva izlijejo na risbo.

"Če žival čuti, da je otrok v krču ali čustveni stiski, je tudi konj zakrčen," je pojasnil terapevt.

Pa ne le konji, družba vseh živali blagodejno vpliva na razpoloženje otrok. Karkoli počnejo v naravi, še dodatno zdravi.

Učijo se zmagati in izgubiti

Sicer pa so dejavni tudi v zdravilišču, poleg terapij pri strokovnjakih se veliko družijo in pogovarjajo med sabo.

"Otroci se učijo družabnih iger, ne virtualnih. Učijo se zmagati in izgubiti. Naš namen je, da se ob porazu učijo, ne jezijo," je sklenil vodja vzgojne službe Marko Kerovec.