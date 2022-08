Večinoma bo oblačno z dežjem, zjasnilo se bo šele jutri

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu in v noči na četrtek zajele večji del Slovenije. Ponoči bo oblačno in deževno, ob morju bodo mogoče krajevne nevihte. Jutri bo oblačno, dež bo dopoldne od zahoda povečini ponehal.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu in v noči na četrtek zajele večji del Slovenije. Sprva bodo vmes tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem in v jugovzhodnih krajih do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Ponoči bo oblačno in deževno, ob morju bodo mogoče krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno, dež bo dopoldne od zahoda povečini ponehal. Na Primorskem se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

V petek bo precej jasno. V notranjosti bo jutro sveže in megleno.

V soboto bo delno jasno, oblačnost bo od zahoda naraščala. Spet bo topleje, še napovedujejo vremenoslovci.