Več ton lesa in odpadkov plava po Dravi in ogroža hidroelektrarne #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dravske elektrarne Maribor se že skoraj tri tedne spopadajo z ogromnimi naplavinami. Te so posledica nedavnega vetroloma v Avstriji. Najbolj na udaru je hidroelektrarna v Zlatoličju, kjer se je doslej nabralo že 25 tisoč kubičnih metrov oziroma 10 tisoč ton plavja. Ogromne količine vejevja in drugi ostanki lesa se sicer nabirajo na vseh hidroelektrarnah na Dravi. Težava je tudi visok vodostaj. Najhuje je bilo v začetku meseca, a je dela za vsaj še 14 dni.

Že 25 tisoč kubičnih metrov naplavin je po ujmi vse od konca oktobra končalo na hidroelektrarni Zlatoličje. Tu drevesa, vejevje in drugo plovje izvlečejo iz reke. Ogromne količine lesa odlagajo na prikolice in odvažajo na bližnja začasna zbirna mesta, kjer naplavine zmeljejo v sekance. Na deponiji, kjer del trenutno ne izvajajo, poje motorna žaga. Nekateri domačini so prišli po drva, ki jih je na hidroelektrarno Zlatoličje naplavila Drava.

V Dravskih elektrarnah Maribor menijo, da gre za enormne količine drevja, ki jih je podrl veter na območju porečja Drave v Avstriji. Reka je drevje pripeljala vse do Zlatoličja. Zaposleni na hidroelektrarni Zlatoličje medtem delajo v izmenah 24 ur na dan, na drugih objektih pa po potrebi, da se ne mašijo turbinski vtoki.

Zaradi nadpovprečnih naplavin - takšnih se ne spomnijo niti ob zadnjih hudih poplavah leta 2012 - imajo nekaj več dela tudi v Vodnogospodarskem podjetju Ptuj. Sicer pa med naplavinami niso samo drva. Visoke vode so s seboj prinesle številne odpadke, čelade in celo živalske kadavre.