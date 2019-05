Več sonca bomo imeli od srede naprej, vendar ne pospravljajte dežnikov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker se nad Slovenijo zadržuje ciklon, bo danes predvsem v zahodnih, južnih in osrednjih krajih Slovenije pretežno oblačno, pričakovati gre tudi občasni dež. V vzhodnih delih države bo deloma sončno, popoldne je možnost ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 14 in 19 stopinj Celzija, medtem ko se bo na severozahodu živo srebro povzpelo malo nad 10 stopinj Celzija, navajajo na Arsu.

Foto: Siol.net

"Pričakovati gre tudi jugozahodni veter, ki se bo nadaljeval še jutri. V sredo vetra ne gre pričakovati," razlaga Blaž Šter. "Danes in jutri bo nekaj snega zapadlo v visokogorju, predvsem na nadmorski višini 2.000 metrov," še dodaja.

Podobno tudi jutri

Jutri bo sprva oblačno in deževno. V popoldanskih urah bodo padavine postopno ponehale. Najvišje jutranje temperature bodo med 8 in 14, popoldne pa od 13 do 18 stopinj Celzija, poročajo na Arsu.

Foto: Siol.net

Čeprav se bo sonce prikazalo od srede naprej, ne pospravljajte svojih dežnikov, saj vas lahko preseneti dež. "Več sonca bomo imeli od srede naprej, vendar bo ozračje še vedno nestabilno, tako da ne izključujemo možnosti ploh in neviht," razlaga dežurni vremenoslovec.

Foto: Siol.net

V četrtek več sonca

"Prijetno majsko vreme s temu primernimi temperaturami lahko pričakujemo v četrtek in petek, vendar se bo muhasto vreme vrnilo nazaj že čez vikend, ki pa po napovedih kaže, da bo precej nestanoviten," pravi Gregorčič. Kljub temu pa večjih ohladitev ali nenadnih vremenskih sprememb ne gre pričakovati.

Foto: Siol.net