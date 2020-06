Včeraj ena nova okužba

V nedeljo so opravili 212 testiranj za okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili en primer okužbe, je objavila vlada na Twitterju. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, so pa na novo sprejeli v bolnišnično obravnavo enega bolnika z novo koronavirusno boleznijo. En se tudi zdravi na oddelku za intenzivno terapijo.

Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih 1496 okužb z novim koronavirusom, 109 bolnikov s covidom-19 je umrlo. V bolnišnici se je v nedeljo zdravilo sedem bolnikov s to boleznijo, sprejeli so torej enega bolnika, medtem ko v domačo oskrbo niso odpustili nobenega.

Novo okužbo so v nedeljo potrdili na Jesenicah, kjer je trenutno žarišče okužbe. Skupaj je bilo doslej opravljenih 88.966 testiranj na okužbo z novim koronavirusom.

Ravnatelji: priporočil NIJZ za osnovne šole se ne da v celoti upoštevati

Ravnatelji osnovnih šol pa so medtem zasrkbljeni, kako naj upoštevajo vsa priporočila NIJZ. Pravijo, da jih po vrnitvi vseh učencev v šole ni mogoče izvajati v praksi, predvsem ko gre za prevoze učencev in mešanje skupin pri izbirnih predmetih.

Po vrnitvi v šolske klopi vseh učencev so se morale šole soočiti z vsem tistim, na kar so v Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije opozarjali že prej, in sicer, da bodo težko upoštevali vsa navodila Nacionalnega inšituta za javno zdravje, je za STA povedal predsednik združenja Gregor Pečan.

Problem so prevozi

Težave so predvsem pri prevozih, kosilih, jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. Konkretno je Pečan, sicer ravnatelj OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani izpostavil problem šol, kjer je veliko vozačev. "Pri prevozu so težave predvsem tam, kjer je veliko vozačev. Konkretno na naši šoli je vozačev toliko, da nam je prevoznik zaradi pravila, da se lahko na 50-sedežnem avtobusu vozi le 14 učencev, zagotovil dva dodatna avtobusa, to je namesto dveh štiri. Vsem šolam pa prevozniki niso mogli zagotoviti toliko dodatnih avtobusov, tudi občine niso povsod pristale, da jih bodo plačale," je povedal za STA. Predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnega in glasbenega šolstva opozarja, da se v šolah ne morejo držati vseh priporočil NIJZ. Foto: Mediaspeed

Pri izbirnih predmetih je težava v tem, da so predmeti sestavljeni iz več oddelkov.

Z vsem navedenim so, kot pravi, seznanili predstavnike NIJZ, predlagali so tudi, da se urnik po zgledu iz Avstrije prilagodi tako, da se določenih predmetov, kjer prihaja do mešanja skupin, ne bi izvajalo, a niso bili uspešni. "Na NIJZ pravijo, da nas sicer razumejo, a da ne morejo mimo svojega strokovnega stališča," pravi Pečan.

NIJZ odgovornost prevalil na šole

Po prepričanju ravnatelja OŠ Livada v Ljubljani Gorana Popovića je NIJZ s tem odgovornost preložil na same šole. "Na koncu bodo namreč krive šole, če se bo kaj zgodilo, čeprav priporočil ni mogoče upoštevati," je povedal za STA.

Neživljenjskost priporočil se po njegovem mnenju odraža predvsem pri tem, da morajo otroci torbe pustiti v šolah: "Od učencev pričakujemo, da se bodo doma učili, a po drugi strani zvezkov in učbenikov ne smejo nesti domov."

Zaradi ukrepov se učenci zavedajo, da jim bo šola pogledala skozi prste in da bo naredila vse, da jim omogoči čim lažje zaključiti šolsko leto, zato pa so otroci manj motivirani in se prihajajo v šolo zabavat, še pove Popović.

Manj težav je po besedah Pečana pri ocenjevanju in zaključevanju ocen. Pri slednjem velja, da za čas, ko je potekal pouk na daljavo, zadostuje ena ocena ter da taka ocena ne odraža zgolj absolutnega znanja, ampak tudi napredek, ki ga je učenec dosegel v tem času. Prav tako je taka ocena enakovredna ostalim, dodaja.

Najmanj težav učiteljem predstavlja ocenjevanje. Foto: Getty Images

Kako bo s šolami jeseni?

Pečanu se zdi smiselno, da ob morebitnem drugem valu epidemije ne bi zapirali celotne države in z njo šol, ampak da bi se omejili na reševanje posameznih žarišč. Tudi zdaj se je namreč pokazalo, da v veliko občinah okužb sploh ni bilo in bi lahko življenje pri njih ob nekih omejitvah teklo dokaj normalno, pravi. Pri tem sicer razume, da so bili v prvem valu ukrepi bolj restriktivni glede na to, da smo se spopadali z neznanim.

Popović pa si za v jesen želi čim manj eksperimentiranja v smislu, da bi začeli s poukom v šoli, pa nato postopoma prešli na pouk na daljavo, pa potem spet nazaj. Želi si tudi, da šole ne bi bile v položaju, v katerem so zdaj: "Če ne bo mogoče, da delamo vsaj podobno, kot smo pred epidemijo, potem je bolje, da se ne vračamo v šole. Živeti vseskozi v strahu, da bomo odgovorni, če se bom kaj zgodilo, ni lahko," je za STA še zaključil Popović.