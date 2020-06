V strahu pred drugim valom zaprli deset sosesk

Na Kitajskem so zabeležili še 49 novih primerov okužbe s koronavirusom. Največ, in sicer 36, so jih potrdili v Pekingu, kjer oblasti skušajo zajeziti nov izbruh covida-19, ki je povezan s tržnico mesa ter sadja in zelenjave. V strahu pred drugim valom epidemije so oblasti v Pekingu danes zaprle še deset stanovanjskih sosesk, piše STA. Število okužb z novim koronavirusom še naprej narašča v ZDA.

V Pekingu so namreč danes odkrili tudi nove primere okužb, ki so povezani s še eno tržnico, in sicer v okrožju Haidian na severozahodu Pekinga, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile tamkajšnje oblasti. Veleprodajno tržnico Yuquandong in bližnje šole so zaprli, prebivalcem pa so prepovedali zapuščati domove.

Po izbruhu, ki je povezan s tržnico Xinfadi na jugu Pekinga, so v prestolnici začeli množično testiranje za covidom-19. Doslej so testirali že več kot 10.000 ljudi, testirati nameravajo 46.000 prebivalcev na območju, poroča AFP. Oblasti tudi krepijo prizadevanja za izsleditev tistih, ki so tržnico obiskali, piše STA.

Deset novih primerov okužb, ki so jih na Kitajskem odkrili danes, je bilo po navedbah zdravstvenih oblasti uvoženih iz tujine.

Na Kitajskem, kjer se je v začetku leta začela pandemija, so sicer širjenje bolezni v pretežni meri spravili pod nadzor, vendar pa so prejšnji teden v prestolnici Peking odkrili nov niz primerov. Na Kitajskem zaradi covida-19 trenutno zdravijo 177 ljudi, to pa je najvišje številka od začetka maja, piše STA.

V ZDA število okuženih narašča

V številnih ameriških zveznih državah, predvsem v tistih, kjer so najprej odpravili ukrepe za zajezitev širjenja pandemije, v zadnjih dneh opazno narašča število okužb z novim koronavirusom ter število hospitalizacij. V ZDA so v nedeljo po podatkih univerze Johns Hopkins potrdili skoraj 2,1 milijona okužb in 116.000 smrti zaradi covida-19, piše STA.

Zdravstveni strokovnjaki naraščanje števila okužb pripisujejo množičnim rajanjem po ZDA pred praznikom ob Dnevu spomina 23. in 24. maja. Zaradi lahkomiselnosti pa je na svoje državljane jezen tudi guverner New Yorka Andrew Cuomo.

Foto: Reuters

Trump še načrtuje množično zborovanje

Poseben dejavnik pri pandemiji je tudi predsednik ZDA Donald Trump skupaj s svojimi privrženci, ki zavračajo nošenje mask, proti ukrepom za omejevanje pandemije pa so se maja upirali s protestnimi zborovanji, na katerih so odkrito razkazovali orožje.

Trum še vedno načrtuje množično predvolilno zborovanje v Tulsi, ki ga je zaradi nerodne izbire datuma prestavil za en dan s petka na soboto, 20. junija. Tulsa je prizorišče najhujšega rasističnega pokola temnopoltih Američanov leta 1921, v petek 19. junija pa bodo tam praznovali "Juneteenth" oziroma praznik osvoboditve temnopoltih sužnjev, piše STA.

Nekateri državni uradniki Oklahome so začeli izražati zaskrbljenost, da morda ni najbolj pametno v dvorano nagnesti 19.000 ljudi. Trumpova kampanja je problem koronavirusa odpravila s tem, da morajo udeleženci zborovanja podpisati, da v primeru bolezni ne bodo tožili organizatorjev in Trumpove kampanje, piše STA.

Foto: Reuters

Macron razglasil prvo zmago

Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem v nedeljskem nagovoru narodu napovedal odpravo vrste omejitev, uvedenih v boju proti novem koronavirusu. Kot je zatrdil, je Francija v boju proti covidu-19 dosegla svojo prvo zmago, a vojna še ni končana.

Z današnjim dnem se po celotni celinski Franciji - tudi v pariški regiji, kjer je bilo največ okuženih z novim virusom - v celoti in ne le na zunanjih vrtovih in terasah odpirajo kavarne in restavracije, dovoljeno je tudi potovanje v druge evropske države, piše STA. Ljudje bodo znova smeli obiskovati svojce v domovih za ostarele, ki jih je izbruh covida-19 še posebej prizadel, predsednikove napovedi povzema francoska tiskovna agencija AFP.