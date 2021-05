Vam bo vreme danes ustrezalo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo spet nekaj sonca, nekaj dežja. Možne so plohe, občasno tudi nevihte. Foto: Klemen Korenjak

Danes nas čaka spet spremenljivo vreme. Možne so plohe, izjemoma tudi kakšna nevihta. Temperature bodo čez dan segle do 19 stopinj Celzija.

V četrtek bodo na nebu spet prevladovali oblaki, a občasno bo posijalo tudi sonce. Nastajale bodo krajevne plohe, izjemoma lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija.

Krajevne padavine bodo danes pogoste predvsem v južni Sloveniji, a bodo dopoldne prehodno ponehale.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo vreme spremenljivo, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.

Dež do konca tedna

V petek in soboto se bo nadaljevalo nestanovitno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem plohami in posameznimi nevihtami. V nedeljo bo dopoldne večinoma sončno, popoldne bo nastalo spet nekaj ploh in neviht.