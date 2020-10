V živo: zadnje informacije o koronavirusu v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Siol.net prenašamo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19. Na njej sodelujejo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, v.d. generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič ter vladni govorec Jelko Kacin.