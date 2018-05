V več nemških mestih racije proti trgovini z ljudmi

Približno 800 policistov izvaja hišne preiskave na podlagi 21 sodnih nalogov. Tri moške - dva Nemca in Rusa - so že v ponedeljek začasno prijeli v Hamburgu, danes pa bodo odločili o morebitnem nadaljevanju postopka. Medtem ko so preiskave na območju Saške-Anhalt že končali, se v Hamburgu in Bremnu nadaljujejo tudi danes.

Med osumljenci naj bi nekateri imeli stike z nemškim gibanjem Reichsbürger, ki oporeka obstoju Zvezne republike Nemčije kot legitimne države. Kako natančno so preiskave povezane z gibanjem, policija ni pojasnila.