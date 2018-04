V uvodu nacionalnega otroškega parlamenta poudarili pomen vsem dostopnega šolstva

V DZ se je začelo zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta na temo šolstva in šolskega sistema. Predsednik DZ Milan Brglez je poudaril, da je eno od ključnih vprašanj razvoja države, kako omogočiti vsem dostopno šolstvo. Predsednik države Borut Pahor pa je izpostavil, da mladi ne hodijo v šolo samo po znanje, temveč po izkušnje in vrednote.

Foto: STA

Nacionalni otroški parlament, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), je že 28. po vrsti. Predsednica zveze Darja Groznik je prisotnost na zasedanju otroškega parlamenta označila za praznik demokracije, saj jo mladi prepričajo, da odraščajo v aktivne državljane. "Aktivno državljanstvo potrebujemo. Samo tako in z medgeneracijskim sodelovanjem bomo ustvarili še boljšo družbo," je dejala.

Izrazila je prepričanje, da je šola za mlade zelo pomembna, saj da v njej preživijo polovico dneva in tam tkejo zelo pomembne vezi. "Šola vas oblikuje in zelo pomembno je, da o njej razmišljate. Ampak rada bi od vas slišala tudi razmisleke, kaj lahko storite vi, da bo šola boljša," je mlade spodbudila k podajanju predlogov.

Brglez: Treba je spodbujati željo mladih po soodločanju

Brglez je v svojem uvodnem nagovoru dejal, da je treba spodbujati željo mladih po soodločanju, saj da je družba odvisna od tega, kaj bodo oni naredili iz nje. Po njegovem mnenju morajo odrasli mlade poslušati, slišati in upoštevati. Dejal je, da se zelo veseli njihovih predlogov, kako vidijo šolo in kakšen odnos morajo mladi in pedagogi vzpostaviti, da se bodo lahko učili drug od drugega.

Foto: STA

Na vprašanje, kaj bo v okviru parlamenta naredil, da se bodo sklepi otroškega parlamenta uresničili, je Brglez odgovoril, da je sklepe mogoče predstaviti pristojnemu odboru DZ, ki se lahko o njih ne samo pogovarja, ampak tudi kaj pomembnega sprejme. Obljubil pa je še, da bo pomembnost otroškega parlamenta prenesel naslednjemu predsedniku in naslednjemu sklicu DZ.

Brglez je tudi poudaril, da je eno od ključnih vprašanj razvoja naše države to, kako omogočiti vsem dostopno šolstvo. Pri tem je po njegovih besedah pomembna krepitev javnega šolstva, ker to omogoča načelen dostop vsem. Omenil je tudi visoke stroške, ki jih imajo starši s šolanjem otrok kljub brezplačnemu šolstvu, in poudaril, da je treba iznajti načine, kako bo vsak prebivalec v Sloveniji dosegel tisto izobrazbo, ki si jo želi.

Kot je poudaril Brglez, je poleg formalnega tudi neformalno znanje zelo pomembno. "Ni dovolj zgolj vlaganje v klasične oblike izobraževanja, ampak se je treba učiti skozi vse življenje," je dejal.

Na vprašanja odgovarjal tudi Pahor

Na vprašanja mladih je odgovarjal tudi Pahor. Meni, da so mladi danes za razliko od njegove generacije bolj odrasli, zreli, samostojni in samozavestni. Ob tem je omenil spremembe v svetu in razvoj informacijske tehnologije ter večjo dostopnost do informacij, ki mlade po njegovem mnenju naredijo še bolj svobodne, ustvarjalne in trmaste. Omenil je, da njega v zadnjem času vzgaja 20-letni sin, ki mu je vzor.

Foto: STA

"Mogoče šolski sistem ni samo prostor, v katerem se nekaj naučimo, je prostor, kjer se vzgaja, se pripravlja na čas, ko boste sami sprejemali neke pomembne odločitve v življenju in se bodo drugi zanašali na vas, da boste sprejemali prave odločitve," je dejal. Mladim je zaželel veliko uspeha, poguma, vztrajnosti in znanja, da premagajo tudi kakšne krize in neuspehe. Pri tem je izpostavil, da sta ravno pogum in vztrajnost dve glavni značilnosti, ki odlikujeta izjemne osebnosti.

Uvodnemu delu današnjega zasedanja, ki se ga udeležuje 114 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije, sledi delo po delovnih skupinah, ob 12. uri pa bodo začeli s plenarno razpravo.