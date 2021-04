V Tacnu požar zajel hlev, z ognjem se je borilo 75 gasilcev

Včeraj okoli 21.30 je na Kajakaški cesti v Tacnu zagorelo gospodarsko poslopje. Na kraj dogodka je prihitelo 75 gasilcev iz petih gasilskih enot. Poleg Gasilske brigade Ljubljana so sodelovale še operativne enote PGD Tacen, PGD Vižmarje Brod, PGD Ljubljana - Šentvid, PGD Dravlje in poveljstvo Gasilske zveze Ljubljana z enoto za podporo vodenju.

Ob prihodu gasilcev na kraj dogodka so domači reševali živali, ogenj pa je že zajel celotno ostrešje. Poleg gospodarskega objekta je zagorelo v skladišču sekancev, ogenj je zanetil tudi nekaj bal, kmetijskih priključkov in orodja, je zapisala Gasilska brigada Ljubljana na Facebookovi strani. Požar jim je po več kot treh urah uspelo omejiti in pogasiti, rešili so 35 glav živine.

Požar gospodarskega objekta na Kajakaški cesti 🔥🔥 Včeraj nekaj minut čez pol deseto smo prejeli klic o požaru... Objavil/a Gasilska brigada Ljubljana - Ljubljana Fire Brigade dne Torek, 20. april 2021

Poleg gasilcev so bili na mestu požara prisotni tudi policisti in delavci Elektra Ljubljana. Na gasilski straži je bilo domače društvo PGD Tacen.