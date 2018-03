V Svetu Evrope uradno zaključili nadzor izvajanja sodbe v zadevi Ališić

"Ta odločitev predstavlja veliko priznanje Sloveniji, da je v kratkem času sprejela vrsto ustreznih ukrepov, ki so omogočili polno izvršitev sodbe. Slovenija je tako znova izkazala svojo zavezanost spoštovanju načel mednarodnega prava in izpolnjevanju obveznosti iz sodb mednarodnih sodišč," so odločitev odbora ministrskih namestnikov SE komentirali v vladnem sporočilu za javnost.

Zgledna izvršitev te sodbe je neposredno vplivala tudi na bistveno znižanje odprtih zadev, ki jih je imela Slovenija pred ESČP konec leta 2017. Število odprtih zadev Slovenije se je iz 1750 v letu 2014 tako znižalo na 127, število neizvršenih sodb ESČP pa iz 309 leta 2015 na 49.

ESČP je leta 2014 s pilotno sodbo v zadevi Ališić razsodilo, da je za poplačilo neprenesenih in tako še nepoplačanih deviznih vlog v podružnicah Ljubljanske banke v Zagrebu in Sarajevu odgovorna Slovenija, ne glede na slovenska stališča, da bi moralo biti to vprašanje del reševanja nasledstvenih vprašanj v skladu s sporazumom o nasledstvu.

Slovenija sprejela poseben zakon

Po razsodbi ESČP je Slovenija leta 2015 sprejela poseben zakon za izvršitev te sodbe, ki je uredil pogoje in postopek uveljavljanja pravic teh oseb. V ta namen je bil vzpostavljen tudi poseben sklad za nasledstvo, ki je glede na informacije vlade do konca februarja letos izvedel več kot 25.400 izplačil varčevalcem podružnic LB v Zagrebu in Sarajevu v višini 244 milijonov evrov.

Da je zakon primeren, je odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope, ki skrbi za nadzor nad izvrševanjem sodb ESČP, ugotovil že septembra 2015, ESČP pa je nato še v dveh odločitvah ugotovil, da slovenski zakon v celoti izpolnjuje vse pogoje iz sodbe ESČP v zadevi Ališić in zagotavlja učinkovito pravno varstvo zoper odločitve sklada za nasledstvo, ki je pristojen za odločanje o zahtevkih za izplačilo starih deviznih vlog.

Zdaj je odbor ministrskih namestnikov z resolucijo tudi dokončno zaprl to vprašanje in uradno zaključil nadzor SE nad izvrševanjem sodbe.

Države podprle slovenski pristop

Hrvaška ter Bosna in Hercegovina sta sicer zahtevali, da bi se postopek nadzora nadaljeval, vendar ju je podprla le še ena država, ostale pa so izrazile podporo slovenskemu pristopu pri izvrševanju sodbe. Ob zavedanju, da gre za precejšnje finančno breme za Slovenijo, so pozdravile in podprle slovenska prizadevanja ter sprejete ukrepe, ki so omogočili polno izvršitev sodbe, s čimer so dale priznanje slovenski zavezanosti načelu vladavine prava, so sporočili iz slovenske vlade.

Državni sekretar na ministrstvu za finance Gorazd Renčelj, ki je vodil slovensko delegacijo, je v današnjem nastopu poudaril, da Slovenija dosledno izvršuje sodbo. Pojasnil je tudi, da se je rok za vlaganje verifikacijskih zahtevkov iztekel konec leta 2017, sklad pa bo obravnaval vse pravočasno prispele zahtevke ter nadaljeval z odločanjem in izplačili.

Na vladi so še poudarili, da si bo Slovenija še naprej prizadevala, da se finančno breme, ki je bilo s sodbo ESČP v zadevi Ališić naloženo Sloveniji, ustrezno razdeli med države naslednice nekdanje SFRJ, "saj je tudi ESČP v svoji sodbi navedlo, da razdelitev jamstev nekdanje SFRJ za devizne vloge med države naslednice ostaja nerešeno vprašanje".