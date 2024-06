Na volitvah v Evropski parlament in posvetovalnih referendumih so volivci povedali svoje. Predstavniki organizatorjev kampanj zdaj nestrpno čakajo na rezultate. Nekateri so bili s kampanjo bolj zadovoljni, drugi manj, oster pa je bil danes prvak SDS Janez Janša, ki meni, da so se pri organizaciji volišč zgodile nepravilnosti.

Prvak SDS: Organizacija volišč izven okraja nezakonita

Prvak SDS Janez Janša je danes v izjavi za medije po glasovanju v Šentilju pri Velenju ocenil, da kampanja pred volitvami v Evropski parlament in pred referendumi ni bila poštena, "šlo je celo tako daleč, da se je kršilo poslovnik DZ, zlorabljalo policijo, tožilstvo, sodstvo". Prav tako so bila nekatera volišča za predčasne volitve, in sicer v Ljubljani in Mariboru, "pa mislim, da še v nekaterih mestih", nezakonita, meni Janša. Organizirana so bila namreč izven volilnega okraja, "kar zakon, bom rekel, izrecno prepoveduje".

Za uspeh na evropskih volitvah bo štel izvolitev vsaj treh poslancev iz vrst SDS, "vse, kar bo manj od tega, bo pač neuspeh".

Ob tem pričakuje, da se bodo v Evropi zgodile spremembe. "Imamo neko upanje, da se bomo zdaj ukvarjali z zelenim prehodom na razumen način in z varnostjo, da se ne bo vsaka država sama ukvarjala z migrantskim valom, ampak bo Evropa sposobna zaščititi zunanje in schengenske meje," je dejal. "V tem bolj varnem okolju se bomo lahko posvetili tudi delu za večjo blaginjo ljudi," je dodal.

Rezultati referenduma ga medtem ne skrbijo posebej, saj so posvetovalne narave. "Ta vladna koalicija razen teh ideoloških tem, pri katerih je bila zelo vztrajna, ni izpolnila še nobene obljube," je bil oster.

Foto: Ana Kovač V štab SDS je prišla kandidatka Alenka Forte, zdravnica. Pravi, da ima majhna pričakovanja glede izvolitve. " Zadovoljni bomo z vsakim rezultatom, ki je boljši od predhodnega. Osebno mislim, da imam malo možnosti. Znotraj liste se bo pokazalo, kdo bo dobil glas od volivcev. " "Udeležba bo boljša kot zadnji dve leti. To je sicer dobro, v redu pa bi bilo, če bi šlo na volitve 70 odstotkov volivcev," je še dejala Fortejeva.

NSi: Naš rezultat bo zagotovil zmago slovenske desne sredine

V NSi so po zaključeni volilni kampanji optimistični in prepričani v dober rezultat. Prvak stranke Matej Tonin je ob koncu kampanje spomnil, da so v času enomesečnega nagovarjanja volivcev "prekrižarili" celotno Slovenijo in se srečali z veliko ljudmi. Po njegovih besedah pričakujejo vnovičen preboj v Evropski parlament, rezultat NSi pa bo pomembno vplival na razplet volilne bitke v Sloveniji, meni.

"Verjamem, da bomo z našim dobrim rezultatom tudi zagotovili zmago slovenske desne sredine in s tem tudi drugačno pot Evropske unije. Z dobrim odzivom naših ljudi smo lahko tudi presenečenje teh evropskih volitev," je optimističen.

V Svobodi kampanjo ocenili kot pestro ...

Predsednik vlade in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je ob oddaji glasu na volišču omnia v Ljubljani poudaril, da bo največja zmaga visoka volilna udeležba. "To je tisto, kar največ šteje, vse ostalo je volja volivcev, mi jo bomo spoštovali," je dejal.

V Gibanju Svoboda so sicer prepričani, da so v kampanji volivce uspeli prepričati, da ni vseeno, kakšen bo rezultat tokratnih evropskih volitev, saj se v EU odloča tudi o Sloveniji. Nosilka liste Irena Joveva je ob koncu kampanje ocenila, da je bila kampanja pestra, bili pa so tudi "takšni in drugačni udarci, tudi pod pasom". Po njeni oceni pa se je tudi pokazalo, v kakšni Evropi, v kakšni Sloveniji si večina želi živeti. "Ponosna sem na našo kampanjo, ponosna sem na našo listo in ponosna bom tudi na izbiro volivk in volivcev," je zatrdila.

... v SD pa kot korektno

Tudi evropski poslanec in nosilec liste Matjaž Nemec je ob oddaji glasu izrazil željo, da bi svojo voljo glede prihodnosti EU danes izrazilo čim več ljudi.

Po oceni predsednika stranke SD Matjaža Hana je bila kampanja za evropske volitve "zelo korektna", so se pa vsi v premajhni meri "osredotočili na res evropske zadeve". Prepričan je, da so v stranki s programom, v katerem so poudarjali inovativno, varno in zeleno Evropo, znali ljudem približati, kar si želijo v prihodnjih petih letih narediti v EU.

Izrazil je upanje, da volivci ne bodo "taktično glasovali, ker gre vendarle za vsebino". Vsa Evropa po njegovem potrebuje socialdemokracijo, pragmatizem in stranko, ki je usmerjena v prihodnost. "Upam, da bodo tem populističnim strankam bodisi na levi bodisi na desni volivci nastavili tudi neko zrcalo," je bil jasen Han.

Po mnenju kandidata stranke na evropskih volitvah Milana Brgleza pa so ljudje danes odločali o tem, v kakšni Evropi želijo živeti. "Brez solidarne in na človekovih pravicah utemeljene Evrope namreč ni trdne prihodnost. Zato upam, da bodo rezultati takšni, ki bodo omogočali napredek Evrope in Slovenije v naslednjih petih letih," je poudaril.

Današnje referendume pa Han vidi kot usmeritev državi glede tega, kakšno zakonodajo naj pripravi na posameznih področjih. "Zelo pomembno je, kakšne zakone bomo spisali na osnovi volje ljudi," je dejal.

V Levici v ospredje postavili teme, "ki so ključne za prihodnost Slovenije in Evrope"

"V Levici smo v kampanji v ospredje postavili teme, ki so ključne za prihodnost Slovenije in Evrope, to so vprašanja socialne varnosti, varne starosti, dostojnega življenja in dela, pravičnega plačila, prekarnosti, trajnostnega in zelenega prehoda, pravice do dostojnega bivanja v okviru stanovanjske politike ter vprašanja javnega prevoza in javnega zdravstva. Tu smo v desetih stvari močno premaknili naprej," je na volilni dan izpostavila koordinatorica Levice Asta Vrečko.

Nosilka liste Nataša Sukič pa je ocenila, da je bila njihova kampanja "zelo domiselno sestavljena", "zelo vsebinska". Kot je poudarila, so se trudili pokazati, kaj je varnost, o čem bi morali razpravljati v družbi in k čemu stremeti. "Letošnje volitve v Evropski parlament so zares izjemno pomembne tako za Slovenijo kot Evropo, saj se, kot vidimo, skrajna radikalna desnica nevarno vzpenja (...). Prav tako so zelo pomembni vsi trije posvetovalni referendumi," je pristavila.

Apetiti Vesne ob spremljanju javnomnenjskih anket narasli, v SLS upanja niso izgubili

Zadnjo etapo kampanje pred evropskimi volitvami je evropska parlamentarna stranka SLS pričakala v najboljši možni formi. Predsednik stranke Marko Balažic je bil s kampanjo ob njenem koncu zadovoljen, prepričan je, da je stranki z izbranimi kandidati uspelo izpostaviti vsebino. Z nosilcem liste Petrom Gregorčičem sta tako optimistična, da bo temu danes sledil tudi rezultat.

Nosilec liste Vesna na evropskih volitvah Vladimir Prebilič pa je pred koncem volilne kampanje za STA dejal, da pričakujejo osvojitev vsaj enega poslanskega mandata. "Apetiti" stranke so ob spremljanju javnomnenjskih anket namreč narasli, kar pomeni, da so se v stranki celo spogledovali z dvema. "Začutili smo, predvsem med ljudmi, da nas sprejemajo," je ocenil.