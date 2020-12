V sredo potrdili 2.040 novih okužb

V Sloveniji smo v ponedeljek ob 6.385 PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.662 ljudeh, kažejo podatki sledilnika covid-19. To pomeni, da je bilo pozitivnih 26 odstotkov vseh testiranih. S hitrimi testi pa so včeraj testirali še 7.713 ljudi in okužbo potrdili pri 378 ljudeh. Umrlo je 36 ljudi.

Aktivnih primerov je skupaj 20.052, hospitaliziranih pa je 1.226 oseb, od tega 204 v intenzivni enoti.

Danes so sicer znova zažela veljati strožja pravila za omejevanje širjenja virusa. Danes so tako vrata zaprle trgovine, ki ne ponujajo najnujnejših potrebščin, veljajo pa tudi omejitve za storitvene dejavnosti. Javni potniški promet bo deloval, tudi med božično-novoletnimi prazniki. Od danes opoldne do petka do 20. ure bo dovoljeno gibanje med občinami in regijami.

NIJZ pred prazniki pripravil nasvete za varno druženje

Foto: STA Ob praznikih je običajno sproščeno druženje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so prebivalce pozvali, naj letošnje praznike preživijo drugače ter zaščitijo sebe in tiste, ki jih imajo najraje. Da bi preprečili morebitno okužbo med prazničnim druženjem, so izpostavili nekaj najpomembnejših priporočil.

Prebivalcem svetujejo, naj se za obiske odločijo le če so zdravi in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. Na obiske naj ne hodijo tisti, ki jim je odrejena karantena ali izolacija. Na obiske naj ne odidejo tudi tisti, pri katerih obstaja možnost okužbe. "Raje ostanite doma in se drugače povežite z bližnjimi," so zapisali na spletni strani.

Priporočajo, naj se prebivalci za obisk starejših in ranljivih raje ne odločijo, če se zadnjih 10 dni niso uspeli osamiti ter so imeli več stikov. Tudi tistim, ki so bili na testu negativni ali pa so okužbo že preboleli, svetujejo, naj upoštevajo vse zaščitne ukrepe.

