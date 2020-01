V središču Ljubljane prijeli rekorderja med davčnimi dolžniki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na silvestrovo je policija prijela največjega davčnega dolžnika Zlatana Kudića. Neuradno so ga "našli" kar v središču Ljubljane.

Kudić je izginil konec septembra, tik pred koncem sojenja zaradi 25-milijonskega dolga, ki ga je ustvarilo njegovo podjetje Maxicom. Policija je 26. septembra lani za njim razpisala tiralico.

Kudića so iskali dobre tri mesece, na silvestrovo pa naj bi ga našli na njegovem domu v središču Ljubljane, je poročala RTV.

Kudića obtožnica bremeni utaje davkov. Ustanovitelj družbe Maxicom se z dvema soobtoženima brani očitkov o davčni utaji, pranju denarja ter ponareditvi oziroma uničenju poslovnih listin. Izdajal naj bi fiktivne račune, nato pa zahteval preplačan DDV. Skupno naj bi pridelal 25 milijonov evrov davčnega dolga, piše STA.

Furs ne bo dočakal 25 milijonov evrov

Finančna uprava (Furs) na poplačilo 25 milijonov evrov dolga po navedbah TV Slovenija ne more upati. Podjetje je izbrisano iz sodnega registra in ni več na seznamu davčnih dolžnikov. Dolgove bi Furs lahko terjal v kazenskem postopku kot premoženjski zahtevek. A vprašanje je, ali ima Kudić uradno sploh kaj premoženja, še poroča STA.

Sojenje se je na ljubljanskem okrožnem sodišču začelo leta 2013, ko so prišli do sklepnih besed, pa je Kudić izginil. Kje je bil v času, ko je bila razpisana tiralica, ni znano. Njegov zagovornik je danes za TV Slovenija zatrdil, da je bil vsaj decembra zagotovo v Sloveniji in je celo prevzemal pošto.

Kdaj se bo sojenje nadaljevalo oziroma končalo, na sodišču ne želijo napovedovati. Obramba je namreč zahtevala izločitev senata, predsednik sodišča pa o tem še ni odločil.