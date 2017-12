V spomin na hčerko vsako leto prižgejo 50 tisoč lučk #video

Hozjanovi na Hotizi imajo eno najbolj okrašenih in razsvetljenih hiš v državi. Krasiti so jo začeli že v prvih dneh novembra. Postavili so več deset tisoč luči in številne figure, ki so v Prekmurju prava božična atrakcija, ki jo hodijo gledat celo tujci, so poročali v oddaji Planet Danes.