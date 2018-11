V Splitu zaradi suma tihotapljenja ljudi prijeli slovenskega državljana

Preiskovalni sodnik v Splitu je odredil enomesečni pripor za 27-letnega slovenskega državljana zaradi suma tihotapljenja ljudi. Slovenca so prijeli prejšnji petek na območju splitsko-dalmatinske županije, ko je poskušal skupino državljanov Irana in Iraka prepeljati čez Hrvaško v druge države članice Evropske unije.

Županijsko tožilstvo v Splitu na svoji spletni strani navaja, da obstaja opravičeni sum, da je 27-letnik po dogovoru z za zdaj neznanimi osebami na območju splitsko-dalmatinske županije prevzel najet kombi znamke mercedes vito s slovensko registracijo.

Nato je prevzel skupino iranskih in iraških državljanov, ki jih je želel čez Hrvaško prepeljati v druge države članice EU. Tožilstvo meni, da je slovenski državljan del širše mednarodne organizacije tihotapcev ljudi, so še zapisali.

Ustavili so jih na območju Imotskega

Kot navaja, so se državljani Irana in Iraka obvezali, da bodo po prihodu v državo članico EU plačali med 2000 in 4000 evrov na osebo. Kombi z migranti so hrvaški policisti ustavili na območju Imotskega med nadzorom prometa ter pridržali potnike iz vozila, so dodali.

Slovenskega državljana so priprli zaradi nevarnosti pobega in ponovitve kaznivega dejanja tihotapljenja ljudi.