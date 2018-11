Marjan Šarec: Nezakonite migracije so problem. Slovenija jih ne podpira.

"Ilegalne migracije so problem in jih Slovenija ne podpira," je izrecno poudaril Šarec. Zdajšnje nezakonite migracije, s katerimi se sooča Slovenija, niso posledica migrantskega vala, ampak aktivnosti tihotapskih kriminalnih združb. "In proti temu se borimo vsak dan. Slovenska policija odgovorno dela na tem," je poudaril Šarec v odgovoru na poslansko vprašanje Danijela Krivca (SDS).

Zakaj ni prevoda dogovora o migrantih?

Ta ga je izzval z vprašanjem, kje je uradni prevod tega dogovora, češ da bi tudi to lahko razrešilo odprte dileme, ki razburjajo javnost. Šarec je pojasnil, da prevoda ni, ker tudi ni bila predvidena ratifikacija tega dogovora v DZ, vendar je zatrdil, da je prevod naročil in da bo kmalu na voljo javnosti.

Vendar je hkrati dejal, da to "ničesar ne spremeni". Predvsem dejstva, da ta dogovor ni pravno zavezujoč, je poudaril. Menil je, da se v zvezi s tem dogovorom, ki naj bi bil z aklamacijo potrjen decembra v Marakešu, "dogaja velika politizacija".

"Pristopile bodo tudi države, ki imajo večje težave z migracijami kot mi"

Države, ki so napovedale odstop od dogovora, so to storile iz notranjepolitičnih razlogov, je še poudaril Šarec in zavrnil politiko "strašenja" ljudi zaradi "nabiranja političnih točk", kar po Šarčevih besedah dela tudi SDS. Dejal je, da bodo k dogovoru pristopile države, "ki imajo večje težave z migracijami kot mi", pri tem pa izpostavil Španijo.

"Če bo vsaka država to reševala po svoje, ne bomo prišli daleč"

"Zaradi tega podpisa ne bo enega migranta manj ali več v Sloveniji. Je pa ta deklaracija začetek skupnega reševanja problema, tako kot rešujemo podnebne spremembe in druge zadeve," je poudaril. "Ker če bo vsaka država to reševala po svoje, se zapirala znotraj svojih meja /.../, potem ne bomo prišli daleč," je še dejal Šarec in spomnil, da ima zaradi neenotnega reševanja problema migracij velike težave tudi EU.

"Vprašanje migracij je treba reševati na izvoru in nikakor ne tako, da danes tu politiziramo," je še dejal premier. "Ta sporazum priznava vsaki državi suverenost," je še poudaril Šarec in zatrdil, da vlada odgovorno trdi, da ne pristopa k ničemur, "kar bi odvzelo našo državnost".

Slovenski policisti so od petka do danes izsledili in prijeli 61 ilegalnih migrantov. Od tega sedem na območju Bojancev v občini Črnomelj, devet na območju Brežic in 45 na območju Policijske uprave (PU) Koper.