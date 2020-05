Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šolske klopi se teden dni po vnovičnem odprtju šol, kamor so že zakorakali najmlajši učenci, danes vračajo še devetošolci, vrata pa odpirajo tudi šole za učence s posebnimi potrebami. Že na današnji vladni novinarski konferenci bi bilo lahko več jasno tudi o dogovorih za vrnitev ostalih šolarjev, ki se za zdaj še šolajo na daljavo.

Prvi teden po odprtju šol se je po podatkih ministrstva za izobraževanje k pouku vrnilo 94,7 odstotka vseh učencev prvega triletja, v srednje šole pa sta k pouku prišli dobri dve tretjini dijakov zaključnih letnikov. Preostali v dogovoru s šolami nadaljujejo delo in priprave na maturo oziroma zaključne izpite od doma oziroma prihajajo v šolo na konzultacije.

Maturanti bodo sicer danes dobili spričevala, nato pa bodo imeli ta teden še zadnje priprave na maturo, ki se začne v soboto.

O vrnitvi preostalih učencev morda odločitev že danes

Čeprav je bilo sprva predvideno, da bodo ostali učenci in dijaki šolsko leto zaključili doma s šolanjem na daljavo, so zdaj vse glasnejši namigi, da bi se lahko tudi oni še letos vrnili v šolske klopi. Pristojna ministrica Simona Kustec si, kot je povedala prejšnji teden, želi, da bi v luči pozitivne epidemiološke slike v prihajajočih tednih odprli vrata tudi zanje. Za to pa potrebujejo tudi zeleno luč stroke.

Vladni govorec Jelko Kacin je za današnjo vladno novinarsko konferenco kot gosta napovedal glavnega epidemiologa Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Maria Fafangela, ki bo predstavil epidemiološko sliko in napoved za naslednje tedne, ter direktorja zavoda za šolstvo Vinka Logaja, ki bo med drugim predstavil stališča ravnateljev in staršev po prvem tednu delnega odprtja šol. Pričakovati je, da bosta govorila tudi o možnih scenarijih za prihodnje tedne.