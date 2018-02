V Slovenijo doslej premestili 244 prebežnikov, največ iz Grčije

Vlada se je danes seznanila s tretjim vmesnim poročilom medresorske delovne skupine za koordinacijo izvedbenega načrta premestitve 567 beguncev iz Italije in Grčije in trajne preselitve oseb iz tretjih držav. Doslej so iz Italije v Slovenijo premestili 72 ljudi, iz Grčije pa 172 ljudi, je sporočila vlada.

Prebežniki v sprejemnem centru na Dobovi novembra 2015. Foto: STA

Slovenija je postopke premestitve beguncev začela izvajati marca 2016 s prvo najavo Italiji in Grčiji. Svojo obveznost je že izpolnila v celoti, saj se je v podanih zavezah obvezala sprejeti vso dodeljeno kvoto, to je 218 ljudi iz Italije in 349 ljudi iz Grčije.

V resnici je bilo iz Italije premeščenih 72 beguncev, in sicer 68 državljanov Eritreje, trije državljani Sirije in en državljan Jemna. Na drugi strani je bilo iz Grčije premeščenih 172 ljudi, od tega 149 državljanov Sirije, 17 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva.

Do 24. januarja letos je Slovenija tako premestila 244 oseb, kar pomeni dobrih 43 odstotkov oseb, ki bi jih morala premestiti. To državo po navedbah vlade uvršča nad povprečje EU po izvedenih premestitvah beguncev.

Status begunca priznali 205 prebežnikom, večinoma državljanom Sirije

Slovenski organi so doslej odločili o prošnjah za mednarodno zaščito v primeru 222 prebežnikov. 205 prebežnikom so priznali status begunca, od tega 138 državljanom Sirije, 49 državljanom Eritreje, 12 državljanom Iraka in šestim osebam brez državljanstva.

Hkrati so desetim prebežnikom, sicer državljanom Sirije, priznali status subsidiarne zaščite, medtem ko so petim prosilcem za azil iz Iraka prošnjo za mednarodno zaščito zavrnili. V dveh primerih so slovenski organi izdali tudi sklep o ustavitvi postopka zaradi samovoljne zapustitve azilnega doma, izdali pa so tudi eno odločbo o prenehanju statusa begunca.

Premeščeni begunci so za čas trajanja postopka priznanja mednarodne zaščite nastanjeni v azilnih domovih. Foto: STA

Premeščeni prebežniki so za čas trajanja postopka priznanja mednarodne zaščite nastanjene v azilnem domu na Viču v Ljubljani ali izpostavi azilnega doma na Kotnikovi v Ljubljani. Po končanem postopku se osebe z mednarodno zaščito lahko nastanijo v integracijskih hišah v Ljubljani ali Mariboru, kjer je prostora za do 60 oseb, ali na zasebnem naslovu.

Postopek preselitve ljudi iz tretjih držav bodo predvidoma izvedli še letos

Ministrstvo za notranje zadeve je v začetku maja imenovalo projektno skupino za izvedbo postopka trajne preselitve, v katero je imenovalo interne strokovnjake s področja migracij in mednarodne zaščite.

Projekta skupina je v sodelovanju z uradom za oskrbo in integracijo migrantov začela usklajevanje vsebine okvirnega dogovora, ki ga bo Slovenija predvidoma sklenila z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM).

Okvirni sporazum ureja obseg podpore, ki ga bo Sloveniji pri izvedbi trajne preselitve ponudil IOM, in je del ustaljene prakse pri trajnih preselitvah iz Turčije. Okvirni sporazum bo predvidoma podpisan v prvih mesecih letos in tako bo ministrstvo lahko začelo neposredno delati s kandidati za trajno preselitev.

Na podlagi sklepov vlade je ministrstvo avgusta stopilo v stik s predstavništvom visokega komisariata Združenih narodov (ZN) v Ankari in ga pozvalo k posredovanju dokumentacije o zadostnem številu primernih kandidatov za trajno preselitev, ki so se pripravljeni trajno preseliti v Slovenijo.

Do konca lanskega leta je ministrstvo prejelo podatke o 67 ljudeh oziroma 13 družinah. Glede na dolgotrajnost postopkov na vladi predvidevajo, da bodo postopek trajne preselitve 60 ljudi iz tretjih držav izvedli letos.