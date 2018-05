V Sloveniji pod pragom revščine 280 tisoč ljudi #video

V Sloveniji delo kot vrednota izgublja veljavo, okoli 86 tisoč Slovencev je brez zaposlitve, številni kljub tej živijo pod pragom revščine, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Mama triletnega otroka že več kot tri leta ne more ubežati začaranemu krogu revščine. Takoj po rojstvu sina je ostala brez partnerja in brez denarja. Denarno pomoč jima občasno namenijo prijatelji, oblačila in hrano dobita v dobrodelnih ustanovah.

V centru Rdečega križa so lani razdelili več kot 8.500 ton hrane, oblačil in higienskih pripomočkov. V Sloveniji pod pragom revščine po zadnjih podatkih živi kar 280 tisoč ljudi, število revnih se je v štirih letih zmanjšalo za samo 0,6 odstotka. Še bolj pretrese podatek, da je med njimi kar 46 tisoč otrok.

"Ko poveš, da imaš otroka, se pogovor o zaposlitvi konča"

Spodbudo, prijatelje in varnost tem otrokom ponuja večgeneracijski center. Naša sogovornica svojega otroka sem pripelje vsak dan. Medtem ko se igra, sama hodi na razgovore za službo. Diplomirana socialna delavka pri 40 letih sploh še ni bila zaposlena. Študij je zavlekla za osem let, da je lahko delala prek študentskega servisa. "Ko poveš, da imaš majhnega otroka v vrtcu, se pogovor o zaposlitvi konča," je navedla.

Od države zdaj na mesec dobi 539 evrov socialne pomoči. Če to primerjamo s 613 evri minimalnih življenjskih stroškov pri nas, je jasno, da se mesec konča z minusom, so še poročali v oddaji.