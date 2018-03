V Sloveniji naraščajo reke

Po podatkih Oddelka za hidrološke napovedi agencije za okolje se Krka in Ljubljanica s pritoki ter Vipava v zgornjem toku razlivajo na območjih vsakoletnih poplav. Pretoki teh rek so ustaljeni, čeprav je Krka danes začela močneje naraščati.

Ljubljanica bo poplavljala

Narasla bo tudi Ljubljanica, ki bo danes in v nedeljo poplavljala na Ljubljanskem barju na območju pogostih poplav.

V noči na nedeljo se lahko razlijejo tudi manjše reke v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji.

Gasilci črpali meteorno vodo

Gasilci so po državi danes imeli nekaj dela s črpanjem meteorne vode. Opoldne so v občini Dobrova - Polhov Gradec iz garaže stanovanjske hiše izčrpali od štiri do pet kubičnih metrov meteorne vode. V naselju Bratonci so popoldne s folijo prekrili okoli 30 kvadratnih metrov strehe na stanovanjski hiši in izčrpali meteorno vodo iz kletnih prostorov.

V Križah v občini Tržič so gasilci iz vodnjaka izčrpali tri kubične metre meteorne vode. Tudi v Brežicah so gasilci iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta prečrpali okoli osem kubičnih metrov vode, ki se je natekla zaradi počene vodovodne cevi.