V Sloveniji kmalu 20 ukrajinskih sirot

Poleg 20 otrok, starih od enega do sedem let, so v konvoju še tri zdravnice, več medicinskih sester in vzgojiteljic ter njihovi otroci, je za STA pojasnil Curk.

Kot je dodal poveljnik civilne zaščite za Notranjsko, pot konvoja predstavlja svojevrsten izziv, "kajti skozi območje Ukrajine prihaja do več prometnih zamaškov in ovir". Kljub temu Curk verjame "v mednarodno pravo in v odprtost prostora" ter da bodo otroci v doglednem času prečkali ozemlje Ukrajine in mejo, ki jih loči od Evropske unije.

Kdaj bi konvoj lahko prispel v Slovenijo, Curk ni mogel napovedati. Je pa zagotovil, da bodo javnost obvestili, ko bodo otroci nameščeni v Sloveniji.

Tu bodo sirote s spremljevalci

Gre za sirote in otroke brez spremstva staršev iz Luganske sirotišnice št. 2. V Slovenijo prihajajo v spremstvu strokovnega osebja iz Ukrajine in njihovih otrok, ostali pa naj bi do preklica vojnega stanja v Ukrajini. Skupaj prihaja v Slovenijo 38 beguncev iz Ukrajine, poleg 20 sirot še 18 spremljevalcev, med njimi tri zdravnice in štiri medicinske sestre.

Postojnski župan Igor Marentič je že pred dnevi navedel, da je za prihod ukrajinskih otrok vse nared in da tudi krajani vsakodnevno ponujajo pomoč, da bi se otroci v Sloveniji kar najbolje počutili.

Otroci bodo nameščeni v ljudski šoli v Slavini, spremljevalci oz. strokovno osebje pa v prostorih srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni.

Takoj po prihodu bodo otroci zdravniško pregledani, potem bodo njihovi skrbniki zaprosili, da se otrokom podeli status oseb z začasno zaščito po zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb. V kraju Prestranek sta tudi vrtec in šola, ki ju bodo lahko obiskovale sirote iz Ukrajine.