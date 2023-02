V Savi našli žensko truplo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V reki Savi v bližini naselja Mostec so našli žensko truplo, so sporočili brežiški policisti.

Ob 18.51 so v bližini naselja Mostec v občini Brežice v reki Savi opazili mrtvo osebo. Gasilci PGE Krško so izvlekli pokojno na brežino in jo predali pogrebni službi ter pomagali z razsvetljavo kraja dogodka.