V Salzburgu začetek sojenja zaradi prekupčevanja drog, med obtoženimi Slovenka

Kot šef mednarodne združbe je na zatožni klopi 50-letni Hrvat, ki ima tudi srbsko državljanstvo. Združbi očitajo, da so v državo pretihotapili 2,3 kilograma kokaina, 12,7 kilograma amfetaminov, 7,5 kilograma hašiša in več tisoč tablet ekstazi, piše STA.

Droge so med letoma 2018 in 2019 pretihotapili iz Belgije, Nizozemske in Dominikanske republike. Preprodajali so jo v Avstriji, deloma tudi na Hrvaškem.

Hrvatu je bil zaradi drog že pred sodiščem v Nemčiji in na Švedskem. Aretirali so ga v marcu 2019, skupaj z večino drugimi soobtoženimi. Med 15 obtoženimi je poleg njega še sedem Avstrijcev, trije Hrvati, Belgijec, Slovenka, Nemec in Nizozemec, ki pa ga ni bilo na sodišče, saj je v zaporu na Nizozemskem. Stari so od 27 do 65 let. Obtoženi so delno priznali krivdo, še piše STA.