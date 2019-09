V Ribnici pri Obrežju v tovornem vozilu odkrili 35 migrantov

Brežiški policisti so v sredo dopoldne med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Ribnice pri Obrežju ustavili tovorno vozilo znamke Mercedes italijanskih registrskih oznak. Ugotovili so, da Italijan in Tunizijec v vozilu prevažata 35 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Italijanu in Tunizijcu so policisti odvzeli prostost in ju pridržali, zasegli so jima tudi vozilo. Zaradi kaznivega dejanja prepovedane pomoči prehajanja meje ali ozemlja države bodo proti njima vložili kazensko ovadbo in ju privedli k preiskovalnemu sodniku.

Za prevažanje tujcev čez mejo, ki nimajo dovoljenja za vstop v Slovenijo ali prebivanje v njej, je po kazenskem zakoniku zagrožena zaporna kazen do petih let in denarna kazen.

Pri Metliki prijeli sedem državljanov Bangladeša

Prav tako v sredo so policisti v Rosalnicah pri Metliki prijeli sedem državljanov Bangladeša, ki so pred tem na nezakonit način prestopili državno mejo, in Alžirca, ki jim je pred tem pomagal. Alžirca so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, postopki z državljani Bangladeša pa še niso zaključeni.

V Gotenici pri Kočevju pa so policisti ustavili kombi, ki ga je vozil ukrajinski državljan. Po pregledu so ugotovili, da prevaža 15 tujcev - državljanov Iraka, Irana in Somalije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajincu je bila odvzeta prostost, postopki s tujci pa še potekajo.