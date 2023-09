Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cesti med italijanskim Tržičem in Gradežem je popoldne na območju Škocjana ob Soči avtomobil zbil tri kolesarje, ki so bili v nesreči ranjeni, eden huje. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so ranjeni kolesarji slovenski turisti, voznik avtomobila pa naj bi bil domačin.