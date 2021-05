V prometni nesreči umrl 22-letnik, zaradi okoliščin policija prosi za pomoč

Danes zgodaj zjutraj se je v kraju Orehovica blizu Izlak zgodila nesreča, v kateri je umrl 22-letnik. Ta je hodil po napačni strani ceste med Izlakami in Trojanami in nenadoma stopil pred vozilo, ki ga je upravljal 36-letnik. V trčenju je 22-letnik utrpel takšne poškodbe, da je na kraju nesreče umrl, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so skupaj z dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko opravili ogled kraja nesreče, zdaj pa nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin in bodo po vseh znanih dejstvih o tem obvestili pristojno državno tožilstvo, so v povzetku dogajanja v zadnjih 48 urah še navedli na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Pri obravnavi nesreče je bilo ugotovljeno, da je neposredno pred samo prometno nesrečo pripeljal voznik ali voznica osebnega avtomobila in udeležencu prometne nesreče večkrat posvetil ("pobledal") s snopom dolgih luči.

V zvezi z razjasnitvijo okoliščin prometne nesreče prosimo omenjenega voznika/voznico osebnega avtomobila, da pokliče na telefonsko številko 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana, Grič št. 56, na telefonsko številko 01 583 8820.