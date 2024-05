V pripravi predlog za manj pogosto spreminjanje cen goriv

Sprememba pri določanju cen goriv, ki jo je predlagalo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, predvideva spremembo pri določanju cen goriv. Predlog vključuje 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje.

Predlog je zdaj v javni obravnavi za deset dni, mogoče je vlagati pripombe. Uredba naj bi začela veljati 18. junija, njena veljavnost pa je eno leto, so zapisali v osnutku.

Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v tej uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. Cene se sicer izračunavajo na temelju gibanja cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se bodo po novem – če bo uredba sprejeta – izračunavale na podlagi 28-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.