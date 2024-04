Shell velikopotezno v Slovenijo: to bodo njihove lokacije #foto

Za Shell predstavlja Slovenija komaj en promil svoje globalne mreže bencinskih in mobilnostnih servisov. Po vsem svetu jih imajo namreč postavljene na 47 tisoč lokacijah, v Sloveniji bodo imeli zdaj 47 bencinskih servisov. Shell je namreč prevzel nekdanje črpalke družb OMV in MOL ter se tako resneje podal na slovenski trg maloprodaje goriv in pripadajoče gostinske ponudbe.

Preboj na trg pred skoraj 30 leti še ni bil mogoč

V Sloveniji so imeli sicer že v 90. letih tri črpalke, in sicer na Jesenicah, v Velenju ter Mariboru. Takrat razmere niso bile prave za nadaljnjo širitev. Toda od takrat je Slovenija po vstopu v Evropsko unijo postala pomembna tranzitna država, tovorni promet se je posledično podvojil. Zato so najprej postavili osem samodejnih črpalk z dizelskim gorivom za tovorna vozila.

Z umikom OMV in MOL je nastala tudi možnost dostopa do mreže, ki sicer predstavlja 12 odstotkov trga bencinskih črpalk v Sloveniji. Poleg prevzema obstoječih so zgradili tudi mobilnostni center v Žalcu. Posel o prevzemu so potrdili pred enim letom in ga nato uresničili proti koncu lanskega poletja.

Shell ima po vsem svetu bencinske servise na 47 tisoč lokacijah. Foto: Reuters

Prednost klasičnim gorivom, alternativnih za Slovenijo še ne bo

Globalno je Shell močno vpet tudi v postavljanje električnih polnilnic, kar prilagaja potrebam na trgu. V nekaterih velikih kitajskih mestih sploh nimajo več klasičnih bencinskih črpalk, temveč le električne polnilnice.

V Sloveniji bo drugače, saj jih za zdaj ne bodo postavljali in tako ob naše ceste ne bodo širili svoje mednarodne polnilne mreže Shell Recharge. V 30 državah so do zdaj postavili 55 tisoč različnih polnilnic, do leta 2030 nameravajo njihovo število povečati vsaj na 200 tisoč. V Sloveniji za zdaj prav tako ne načrtujejo sodelovanja pri širitvi mreže z vodikovimi polnilnicami.

Veliko črpalk na obali in na Štajerskem, kaj pa Ljubljana?

Po besedah Gregorja Omejca, ki je direktor družbe Shell Adria, bodo za zdaj ostali pri obstoječi mreži servisov, v prihodnje pa ni izključena niti nadaljnja širitev. Pogled na zemljevid Shellove mreže jasno pokaže, da nimajo servisa v Ljubljani (najbližje sta na Brezovici in v Kamniku), zato pa so zelo dobro pokriti na slovenski obali, podobno tudi v okolici Maribora in Prekmurju. Ob avtocestnem križu imajo dva bencinska servisa. Omejc pravi, da ima Shell v lasti zemljišče ob ljubljanski obvoznici in da bi ta lokacija v prihodnje lahko služila za gradnjo nove črpalke.

Pri Shellu poleg prodaje bencinskega goriva seveda veliko stavijo tudi na pripadajočo gostinsko in trgovsko ponudbo. Lani je globalno prodal več kot dva milijona kav in dve milijardi hladnih pijač, pri kavi pa je prodajna marža dejansko mnogo višja kot pri gorivu.