Opolnoči nove cene goriva: kaj nas čaka?

Te cene, ki so posledica znižanja cen goriv na borznih trgih, bodo veljale do vključno ponedeljka, 20. maja, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina bo tako na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba odšteti 77,05 evra. To je 95 centov manj kot doslej. Če cena ne bi bila regulirana, bi ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov liter tega goriva stal okoli 1,603 evra, so izračunali na ministrstvu.

Za 50 litrov dizelskega goriva bo treba odšteti 74,20 evra

Nova cena dizelskega goriva pomeni, da bo za 50 litrov treba odšteti 74,20 evra oz. 2,15 evra manj kot doslej. Če cene ne bi regulirali in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo po ocenah ministrstva, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla treba odšteti okoli 1,559 evra.

Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik po novem plačal 1.127 evrov brez prevoza, to je 43 evrov manj. Če regulacije ne bi bilo in bi upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi liter kurilnega olja stal okoli 1,225 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladnima uredbama izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter 95-oktanskega bencina. Pri kurilnem olju so omejene na največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se medtem še naprej oblikujejo prosto.