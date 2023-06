Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Temperature morja se gibljejo med 22 in 24 stopinjami Celzija.

Temperature morja se gibljejo med 22 in 24 stopinjami Celzija. Foto: Bor Slana

Napovedi meteorologov so se uresničile in po daljšem obdobju nestanovitnega vremena ta konec tedna uživamo v soncu in visokih temperaturah. Že danes so temperature ponekod dosegle 30 stopinj Celzija, v naslednjih dneh pa bodo to mejo tudi krepko presegle. Živo srebro se bo v četrtek povzpelo blizu 35 stopinj Celzija, je na Twitterju zapisal meteorolog Agencije za okolje (Arso) Blaž Šter. Še kakšno stopinjo več na vzhodu Slovenije pa napoveduje prognostik Rok Nosan. Temperature bodo proti koncu tedna blizu junijskih rekordov.

Ponekod so temperature že danes dosegle 30 stopinj Celzija. Po podatkih Arsa so njihove samodejne postaje okoli 16. ure najvišjo temperaturo, 30 stopinj Celzija, namerile v Črnomlju, Novi Gorici, Trbovljah, na letališču Cerklje ob Krki in v Novem mestu.

Vročina se bo še stopnjevala in proti koncu tedna krepko presegla 30 stopinj Celzija. A po besedah meteorologa Blaža Štera ne bo dolgotrajna, saj v četrtek in petek že lahko pričakujemo močnejše nevihte in bolj znosne temperature.

V naslednjem tednu prve tridesetice, v četrtek bo blizu 35 °C, obenem tudi precej soparno. 🥵 Na srečo huda vročina ne bo dolgotrajna. Sploh v četrtek in petek bodo možne močnejše nevihte. ⛈️ #poletje #VročinskiVal — Blaž Šter (@vremenolovec) June 18, 2023

Bo pa prvi letošnji vročinski val izrazitejši kot je sprva kazalo. Prognostik Rok Nosan napoveduje še kakšno stopinjo več. Kot je zapisal na Facebook profilu Meteoinfo, se bo v četrtek na vzhodu Slovenije ogrelo tudi do 36 stopinj Celzija, kar je blizu junijskih rekordov.

"Podobno bo tudi v osrednji Sloveniji, medtem ko bodo na zahodu najvišje temperature okoli 33 ali 34 stopinj Celzija," je še zapisal Nosan.