Meteorologinja razkrila, kdaj nam bo vroče

Na vidiku so prvi letošnji vroči dnevi in temperature nad 30 stopinj Celzija.

Foto: Pixabay

Poletno vreme je tik za ovinkom, saj bi lahko naslednji teden prvič v letošnjem poletju dosegli in presegli mejnik 30 stopinj Celzija. "Za zdaj kaže, da bomo naslednji teden ne samo ob morju, ampak tudi v notranjosti dosegli 30 stopinj Celzija. Na Primorskem že v začetku tedna, v notranjosti pa bi lahko do tridesetice priplezali v sredini tedna," je za Siol.net pojasnila Eva Bezek, dežurna meteorologinja na agenciji za okolje (Arso).

Še nekaj dni nas bodo spremljale popoldanske plohe, v nedeljo pa se bo ozračje stabiliziralo, suho bo, je povedala Eva Bezek z agencije za okolje (Arso).

Dobro jutro, danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe. Jutri bo sprva bolj oblačno, čez dan pa dokaj sončno s posameznimi plohami in kakšno nevihto. pic.twitter.com/HvtQSENGcM — ARSO vreme (@meteoSI) June 14, 2023

Temperature iz dneva v dan počasi naraščajo. Danes čez dan se bodo gibale med 20 in 25 stopinj Celzija, na Primorskem se bo živo srebro v četrtek povzpelo do 27 stopinj Celzija. Podobno vreme meteorologi napovedujejo za konec tedna. Kdaj pa bomo dočakali pravo poletje in presegli mejnik 30 stopinj Celzija?

Po besedah Bezkove že čez nekaj dni. "Za zdaj kaže, da bomo naslednji teden ne samo ob morju, ampak tudi v notranjosti dosegli 30 stopinj Celzija. Na Primorskem že v začetku tedna, v notranjosti pa bi lahko do tridesetice priplezali v sredini tedna. Visoke temperature bodo vztrajale v naslednjem tednu, za naprej pa je težko napovedati," je pojasnila.

Bolj dolgoročne napovedi kažejo, da bo poletje vroče. "Za zdaj ne pričakujemo kakšne suše, glede na to, da smo s tem dežjem kar napolnili oziroma dopolnili zaloge. Seveda pa so to le predvidevanja," je zaključila Bezkova.