Nič kaj prida počitnice: vztrajalo bo aprilsko vreme

Vstop v nov mesec bo zaznamovalo nestanovitno vreme. Po tem, ko bo danes in jutri sončno in toplo s temperaturami od 22 do 27 stopinj Celzija, se v sredo popoldne obeta poslabšanje.

Nad zahodnim Sredozemljem se namreč veliko dogaja in v naslednjih dneh se bo težišče plitkega ciklona premikalo proti našim krajem. "V sredo dopoldne bo še suho, popoldne pa se bodo ponekod že začele pojavljati posamezne plohe," je za Siol.net pojasnil Blaž Šter, dežurni prognostik Agencije za okolje (Arso).

Ciklonsko območje nad našo regijo. Foto: Neurje.si/Facebook

"Začelo se bo bolj počasi, proti večeru pa se bodo krajevne padavine nekoliko razširile in v večjem delu Slovenije bomo deležni nekaj dežja. Še bolj spremenljivo vreme s padavinami bo v četrtek, ko se nam bo približalo novo jedro. Vreme bo torej aprilsko, kar je pri nas za začetek maja precej pogosto," pojasni Šter.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v petek, a trenutni izračuni kažejo na več padavin v popoldanskem času, ko nas bo dosegla oslabljena hladna fronta. "Za konec tedna je dogajanje nekoliko negotovo in ne bi preveč ugibal. Verjetno bodo še možne kakšne padavine, a načeloma je napoved nekoliko boljša kot za četrtek in petek," sklene Šter.