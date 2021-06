Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek smo v Sloveniji potrdili 374 primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega četrtino v Ljubljani. Podatki kažejo, da število okužb v Ljubljani že dlje časa ne upada. Tedenski prirast se je še nekoliko zvišal in znaša 19,7 odstotka. "Porast okužb bi lahko bil posledica združevanj. Mineva pet dni od petkovih protestov in vrhunca okužb še nismo dosegli. Pričakujemo lahko, da se bo stvar razvijala," je pojasnil Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Podatki sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, kažejo, da število novopotrjenih okužb v Ljubljani še naprej raste. Včeraj so v prestolnici potrdili 90 okužb, četrtino vseh okužb v Sloveniji, kar pomeni, da je bil vsak četrti pozitiven test opravljen v Ljubljani.

Milan Krek sicer pravi, da bi bila rast okužb lahko posledica preteklih množičnih združevanj, a da je še prezgodaj karkoli napovedovati: "Krivulja okužb v Ljubljani stagnira, kar ni dobro. Nekaj dni po protestih se v skladu z epidemiološkim razvojem celo rahlo obrača navzgor. Tudi podatki za Maribor in Mursko Soboto niso najboljši. V prihodnjih dneh bomo videli, kako se bodo razmere razvijale naprej. Vse, ki se slabo počutijo, prosim, naj ravnajo odgovorno in stopijo v stik z osebnim zdravnikom."

Število potrjenih primerov v prestolnici že teden dni ni upadlo, tedenski prirast tako znaša 19,7 odstotka. Poleg Ljubljane je v kar nekaj občinah osrednjeslovenske regije tedenski prirast pozitiven. V Domžalah znaša 9,5 odstotka, v Komendi 33,3 odstotka, najvišji pa je v Trzinu, in sicer 80-odstotni. V občini Medvode so včeraj potrdili 12 novih primerov, tedenski prirast za zdaj ostaja negativen.

"Pričakovali smo, da bomo imeli konec junija med 50 in 100 potrjenih primerov na dan, a očitno to ne bo tako kmalu. Če se bo to preveč zamaknilo, bi se lahko zgodilo, da dna ne bomo dosegli in da bo ta val sovpadal z jesenskim epidemiološkim valom," je še opozoril Krek.

Primeri po občinah v osrednjeslovenski regiji. Foto: Sledilnik za covid-19

Primorsko-notranjska, osrednjeslovenska in posavska regija so obarvane rumeno, vse preostale regije v Sloveniji so zelene.

V zadnjih sedmih dneh so v ljubljanski občini, ki ima nekaj več kot 294 tisoč prebivalcev, potrdili 395 primerov okužbe z novim koronavirusom. Potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev je 134,4.

Na eni izmed novinarskih konferenc o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 je Bojana Beović, vodja posvetovalne skupine za cepljenje sicer dejala, da je deloma pričakovano, da je večja pogostnost okužb v urbanih središčih, v osrednjeslovenski regiji, kot na redkeje poseljenih območjih, kjer imajo ljudje manj stikov in je zato možnost za okužbo nižja.

"Treba se je zavedati, da je virus še vedno prisoten. Sprostili smo nekatere ukrepe, a le pod določenimi pogoji. Te pogoje je treba upoštevati, sicer bomo imeli težave. Če nočemo postavljati novih zastavic, moramo ukrepati zdaj, drugače bo prepozno," je še poudaril Krek.

Kakšne so razmere v drugih občinah?

Drugo največje slovensko mesto se prav tako spopada s pozitivnim tedenskim prirastom. Ta znaša 9,8 odstotka. V Mariboru so na prvi junijski dan potrdili 15 okužb, v Kopru in Kranju 11, v Novem mestu 10. Medtem je v Kopru, Novem mestu in Kranju tedenski prirast negativen.

V Murski Soboti so včeraj potrdili tri okužbe, tedenski prirast pa znaša 20 odstotkov.

Cepiva je dovolj za vse

V ponedeljek je Slovenija dobila 100 tisoč odmerkov cepiva Pfizerja, kar je več kot običajno. Madžarska je danes Sloveniji posodila 300 tisoč odmerkov cepiva Astra Zenece. "Od danes ni več vrst, cepi se lahko vsak, ki to želi, ki se želi prosto gibati, in vsak, ki odgovorno skrbi za svoje zdravje in za zdravje drugih," je ob slavnostni predaji cepiva dejal Janez Janša.