Grumova nagrada v roke Anji Novak Anjuti

Ob koncu tradicionalnega, že 53. Tedna slovenske drame (TSD) so nocoj v Prešernovem gledališču v Kranju podelili nagrade dramatikom in gledališkim ustvarjalcem. Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo je prejela Anja Novak Anjuta, Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v dramaturgiji pa Mojca Kreft.

Žirija v sestavi Vesna Jevnikar, Tomaž Toporišič in Jakob Ribič je najboljšega dramatika izbrala na podlagi 35 novih dramskih besedil, ki so prispela na razpis. Anji Novak Anjuti je nagrado prisodila za besedilo Tekst telesa. Kot je zapisala žirija, gre za izrazito sodobno besedilo, ki deluje sveže tako po temi, ki jo obravnava, kot po načinu, kako to počne: "Besedilo je neposredno in inteligentno, kompleksno, problemsko in politično, mestoma pa tudi duhovito in poetično."

Prav tako je žirija podelila nagrado za mladega dramatika. Med 11 besedili je žirijo najbolj prepričalo besedilo Zamrzovanje avtorice Mance Lipoglavšek. Gre za umetelno in neizprosno zapisano parafrazo ali svobodno oziroma postdramsko obdelavo Andersenove pravljice Deklica z vžigalicami, ki sproža še dodatne medmedijske in medkulturne navezave, je pojasnila žirija.

Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v dramaturgiji je prejela Mojca Kreft

Ista žirija je izbrala tudi prejemnico bienalnega priznanja za dosežke v slovenski dramaturgiji, ki je šla v roke Mojci Kreft. "Svojo ustvarjalnost in posebno energijo je v svoji dolgoletni in bogati karieri posvečala široki paleti gledališč," je zapisala žirija in poudarila, da se je v zgodovino gledališča zapisala kot ustvarjalka, ki z delom in osebnostjo v mnogočem prerašča dramaturško delovanje, predvsem pa je prava in velika gledališka oseba in osebnost.

Na sklepni slovesnosti TSD so podelili tudi festivalske nagrade po izboru žirije v sestavi Tery Žeželj, Diana Koloini in Anđelka Nikolić. Šeligovo nagrado za najboljšo uprizoritev tekmovalnega programa je žirija dodelila uprizoritvi Žene v testu, ki je nastala v produkciji SNG Drama Ljubljana in režiji Žive Bizovičar.

Kot je zapisala žirija, gre za izrazito izviren avtorski projekt, ki na nov način obdeluje slovenske ljudske pesmi. "Ustvariti mu uspe izjemen igralski kolektiv štirih žensk različnih generacij, ki v izjemni skupni igri in podpori odpirajo prostor za prepričljive individualne igralske kreacije," je poudarila žirija, ki je za vlogo v omenjeni drami posebej nagradila Zvezdano Mlakar.

Nagrada za najboljšega igralca je šla v roke Gregorju Zorcu

Nagrado za najboljšega igralca je žirija dodelila Gregorju Zorcu za vlogo v uprizoritvi Pravljice našega otroštva v režiji Jerneja Lorencija in koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj ter SNG Nova Gorica. Posebno nagrado za učinkovit uprizoritveni postopek pa je namenila uprizoritvi Usedline Katarine Morano v režiji Žige Divjaka in produkciji Mestnega gledališča Ljubljanskega. Usedline so prejele tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala po izboru občinstva.

Kot je ob koncu letošnjega TSD izpostavil direktor Prešernovega gledališča Kranj Jure Novak, je bil celoten festivalski program odlično sprejet. Kar polovica predstav je bila razprodana, občinstvo in mediji pa so aktivno spremljali tudi dogodke dodatnega programa.

"53. Teden slovenske drame je bil še boljši, še bolj odprt, še bolj intenziven in še bolje obiskan kot dosedanji," je zadovoljen Novak. Pri pripravi 12-dnevnega festivala je kranjsko gledališče sodelovalo z več kot 20 različnimi organizacijami. Na ogled je bilo 12 predstav, izvedenih pa je bilo tudi 12 spremljevalnih dogodkov. Na festivalu je sodelovalo več kot 300 umetnikov in drugih gostov.