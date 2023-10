Sumljivi posli v Premogovniku Velenje. Na delu 60 kriminalistov.

Kriminalisti na območju Celja, Maribora, Ljubljane in Kopra danes izvajajo 13 hišnih preiskav. Po poročanju portala 24ur so med drugim obiskali Premogovnik Velenje. Preiskave potekajo v povezavi s sumom kaznivih dejanj pri oddaji posla, nastalo naj bi za 4,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Nacionalni preiskovalni urad je preiskave izvedel pri osmih fizičnih in petih pravnih osebah, gre pa za sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in kaznivega dejanja pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Preiskovalci osem oseb sumijo, da so storile kaznivo dejanje pri izvajanju storitev na škodo pravne osebe z območja Velenja v višini 4,8 milijona evrov. Po pisanju 24ur je oškodovana družba Premogovnik Velenje.

"Pooblaščenci Nacionalnega preiskovalnega urada so danes obiskali sedež Premogovnika Velenje. Zaprosili so za predložitev dokumentacije, povezane s posli v letih 2017 in 2018 in sklenjene s strani takratnega poslovodstva. Poslovodstvo Premogovnika Velenje je zagotovilo polno sodelovanje in predložitev vse zahtevane dokumentacije. Preiskava še poteka," so še navedli v premogovniku.

V preiskavi sodeluje 60 kriminalistov

Po pojasnilih policije sta osumljeni osebi iz oškodovane družbe s pomočjo drugih osumljencev s sprejetjem pravnih aktov oddali posel povezani osebi in podizvajalcu, čeprav sta se zavedali, da je bilo predhodno izvedeno javno naročilo, na katerem so prejeli ugodnejši ponudbi dveh ponudnikov.

Pri izvajanju preiskovalnih dejanj sodeluje 60 kriminalistov, postopek pa usmerja Specializirano državno tožilstvo.

Za navedena kazniva dejanja je predpisana kazen zapora do osmih let.

Po neuradnih informacijah portala N1 naj bi sporno dogajanje segalo v 2017.